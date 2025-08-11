Ein klasse Kreispokalspiel mehr als nur einseitig.

Der FC Remscheid war heute zu Gast im ersten Pflichtspiel bzw. Pokalspiel 25/26 beim SSV Lützenkirchen. Durch die Zusammenlegung der zwei kleinsten Kreise Remscheid und Solingen im Fußballverband Niederrhein heute ein ungewohnter Gegner. Lützenkirchen, eigentlich ein Vorort von Leverkusen, wurde aufgrund der geographischen Lage dem Kreis Remscheid/Solingen zugeordnet. Der A-Ligist belegte im letzten Jahr den 11. Tabellenplatz.

Damit geht es 0:2 in die Pause bei den Sommerlichen Temperaturen durchaus der bessere Ort.

Der zwei Klassen höhere FC Remscheid bestimmte von Anfang an das Spiel. In der 5. Minute die erste Halbchance mit Abschluss durch Dimitrios Papadopoulos, der Torwart hält. In der 12. Minute war es dann soweit Stanislao Apicella nimmt einem Abwehrspieler den Ball vom Fuß und war auf halblings durch. Dann zirkelt er den Ball am Torwart vorbei ins lange Eck, super gemacht. In der 18. Minute tankt sich Dimitrios aus dem Halbfeld durch die gesamte Abwehr und erzielt am Torwart vorbei das 0:2, ebenfalls überragend. Die Hausherren bemühten sich und hatten in der 44. Minute die erste Halbschance. Nach einer Flanke geht der Kopfball einen Meter am Tor vorbei.

In der 48. Minute erzielte Toni Zupo mit einem cleveren Heber über den Torwart das 0:3.

In der zweiten Halbzeit konnte man eigentlich davon ausgehen dass die Kräfte bei den Hausherren schwinden. Von wegen, kein Einbruch zu spüren. Sie trainieren wohl auch dreimal die Woche. Erstaunlich für einen Kreisligisten. Sie hatten spielerisch in der zweiten Hälfte sogar die besseren Aktionen als vorher. Allerdings war spätestens an der Strafraumgrenze aufgrund der starken Abwehr des FC Remscheid Endstation. Der FCR erspielte sich weitere sehr gute Chancen, die der Teufelskerl in Persona Paul Leon Hasenclever alle zunichte machte. Wahnsinn was der heute verhinderte! Andrii Pedchenko erzielte in der 76. Minute das 0:4. Das 0:5 zum Endstand sollte wieder Toni Zupo gehören. Nach Doppelpass vollstreckt er sehenswert am Torwart vorbei. Der Torwart des FCR Maurice Horn brauchte sich heute nicht auszuzeichnen. Alle Spieler, die zur Verfügung standen, wurden eingesetzt und zeigten eine sehr gute Leistung. Auf zwei Spieler möchte ich jedoch nochmals eingehen. Dimitrios Papadopoulos (im Herbst gekommen) integriert sich von Spiel zu Spiel besser ins Team und erzielte auch ein super Tor. Schnell, quirlig, technisch stark! Der alles überragende Mann auf dem Platz war heute Toni Zupo. Er zeigte das beste Spiel der letzten Monate und erzielte zwei sehenswerte Tore. Toni war heute in bestechender Hochform!

Interview mit Andreas Westphal, Vorsitzender der Fußball-Seniorenabteilung

Im Gespräch mit Andreas Westphal, dem Vorsitzenden der Fußball-Seniorenabteilung, ging es zunächst um die kürzliche Zusammenlegung der Fußballkreise Solingen und Remscheid. Auf die Frage, wie er diese Entwicklung bewertet, äußerte er sich sehr positiv.

„Natürlich ist es eine neue sportliche Herausforderung“, so Westphal. Da sich der Verein jedoch in einer guten finanziellen Lage befindet, sieht er darin keine Gefahr. Er betont, dass man die langfristigen Auswirkungen dieser Strukturreform erst in ein bis zwei Jahren wirklich beurteilen könne. Für den Moment wolle man die neue Herausforderung annehmen und das Beste daraus machen.

Aktuell spielt die 1. Herrenmannschaft in der Kreisliga A, Gruppe 2 – gemeinsam mit vier Mannschaften aus Leverkusen und elf Teams aus Remscheid. Damit betreten sie sportlich Neuland, was Westphal jedoch ebenfalls als Chance sieht. Man pflege bereits einen guten Kontakt zu den Vereinen aus Dabringhausen und Hilgen und hoffe, auch mit weiteren Teams eine positive Verbindung aufzubauen.

Ziele des Vereins

Auf die Frage nach den sportlichen Zielen antwortete Westphal: „In dieser Saison möchten wir uns im oberen Tabellendrittel etablieren. Mittelfristig ist der Aufstieg in die Bezirksliga unser Ziel.“ Dieses Ziel hält er mit der aktuellen jungen Mannschaft für realistisch. Mit einem Augenzwinkern fügt er hinzu: „Der Altersunterschied innerhalb der Mannschaft beträgt 22 Jahre – wenn man unseren 'jungen 50-Jährigen' mitzählt.“

Mehr Platz für Kinder und Jugend

Neben dem Sport auf dem Platz liegt Westphal ein weiteres Thema besonders am Herzen: die Platzsituation. Aktuell teilen sich 21 Jugendmannschaften, drei Herrenmannschaften, ein Altherrenteam und eine von Pädagogen betreute Flüchtlingsmannschaft einen einzigen bespielbaren Platz.

Um den Hauptplatz zu entlasten, soll der benachbarte Ascheplatz mit Kunstrasen ausgestattet werden. Da für dieses Projekt rund 800.000 Euro benötigt werden und keine städtische Unterstützung möglich ist, wurde ein Förderverein gegründet: die „SSV Freunde“. Unter dem Motto „Mehr Platz für unsere Kinder – damit mehr Kinder und Jugendliche in Lützenkirchen die Chance auf Sport und Freude an Bewegung haben“ sammelt der Verein Spenden für dieses Herzensprojekt. Wer Interesse hat, dieses Vorhaben zu unterstützen, ist herzlich willkommen.

www.ssv-freunde.de

Ein medizinischer Notfall überschattet das Gespräch

Das Gespräch wurde durch einen medizinischen Notfall neben dem Platz kurz unterbrochen. Auf diesem Wege möchten wir der betroffenen Person alles Gute und eine schnelle Genesung wünschen – in der Hoffnung, dass sie bald wieder ihre Mannschaft am Spielfeldrand unterstützen kann.

Der SSV Lützenkirchen fährt zum ersten Meisterschaftsspiel der neuen Saison nach Remscheid und trifft dort Am Stadtpark auf den Hastener TV So. 17.8. 14:45 Uhr Anstoß.

Der FC Remscheid fährt zum Sportplatz an der Von-Humboldt-Straße in Velbert und trifft dort zum ersten Meisterschaftsspiel auf den Oberliga Absteiger TVD Velbert, Anstoß 17.8. 15:30 Uhr.

Die Art und Weise wie der FC Remscheid und der SSV Lützenkirchen auftrat, auch wenn es deutlicher aussieht, war absolut überzeugend und gibt Selbstvertrauen für das erste Meisterschaftsspiel nächste Woche Sonntag.

Bericht Hilmar Graw und Stefan Busch-Tschöpe

Interview Stefan Busch-Tschöpe