Der TSV Reichartshausen (grün-weiß) ist gewappnet für die neue Saison. – Foto: Sebastian Heck

"Ein klares Ziel vor Augen hilft" Kreisklasse B Sinsheim +++ David Bechtel will mit dem TSV Reichartshausen wieder hoch in die A-Klasse

Dieser Transfer hat im Sinsheimer Fußballkreis aufhorchen lassen. David Bechtel, 36-jähriger Spielgestalter des FC Bammental, hat sich für einen Wechsel zum TSV Reichartshausen entschieden und übernimmt dort seit dieser Saison die Position des Spielertrainers.

"Das ist eine ganz neue Erfahrung, die einem in der Kombination Spieler und Trainer viel Energie abverlangt, aber gleichzeitig eine ist, die ich sehr gerne mache", sagt der 36-Jährige. Mit der Erfahrung von rund 400 Partien auf Landes-, Verbands- und beim FC-Astoria Walldorf sogar auf Oberliga-Niveau hat Bechtel eine beeindruckende fußballerische Vita vorzuweisen. In diesem Zusammenhang ist es offensichtlich, dass die Kreisklasse B in vielerlei Hinsicht Neuland für den Mönchzeller ist. "Das spielerische Niveau hat mich aber positiv überrascht und überhaupt verfügt der Verein über gefestigte Strukturen und wird sehr warmherzig geführt", fühlte sich Bechtel vom ersten Tag pudelwohl in Reichartshausen.

Ihm zur Seite im Trainerteam stehen die Ur-Reichartshausener Lukas Heiß und Simon Teschner. Dazu gehören mit Aaron Heiß sowie Simon Baumgärtner zwei weitere junge Leute zum Team um das Team, die wie ihr Trainer sagt, "wie ich noch Lernende sind und hier profitieren wir alle voneinander." Reichartshausen ist die erste Trainerstation für Bechtel, bei seinem Sohn hat er jedoch schon im Jugendbereich erste Eindrücke sammeln können. In den Übungseinheiten teilen sich die drei Coaches die Inhalte auf, im Schnitt über 20 Kicker wollen schließlich sinnvoll beschäftigt werden und für Bechtel ergibt sich dabei die Möglichkeit, bei Bedarf mit den Jungs der Ersten gezielter zu arbeiten. Die ersten positiven Eindrücke auf dem Feld gab es auch schon zu vermelden. Ein 2:2-Remis im Vorbereitungsturnier in Helmstadt gegen den gastgebenden Kreisliga-TSV diente als Fingerzeig. Reichartshausen hat den chancenlosen Abstieg aus der Kreisklasse A verdaut, fortan sollen bessere Zeiten am nördlichen Rand des Fußballkreises anbrechen. Die Zusammensetzung des Kaders lässt das zumindest hoffen. Neben Bechtel sind unter anderem mit den Monteiro-Brüdern aus Neckarbischofsheim, Torhüter Noel und Stürmer Pascal, zwei Kreisliga-Könner gekommen. In der Vorbereitung setzte der TSV gerne auf ein 4-3-3-System, in dem der Spielertrainer die linke Achterposition einnahm. Er sagt: "Wir halten das aber sehr variabel und ich schaue natürlich, wo ich am meisten helfen kann."