"Ein klares Ziel vor Augen hilft"

Dieser Transfer hat im Sinsheimer Fußballkreis aufhorchen lassen. David Bechtel, 36-jähriger Spielgestalter des FC Bammental, hat sich für einen Wechsel zum TSV Reichartshausen entschieden und übernimmt dort seit dieser Saison die Position des Spielertrainers.
"Das ist eine ganz neue Erfahrung, die einem in der Kombination Spieler und Trainer viel Energie abverlangt, aber gleichzeitig eine ist, die ich sehr gerne mache", sagt der 36-Jährige. Mit der Erfahrung von rund 400 Partien auf Landes-, Verbands- und beim FC-Astoria Walldorf sogar auf Oberliga-Niveau hat Bechtel eine beeindruckende fußballerische Vita vorzuweisen.
In diesem Zusammenhang ist es offensichtlich, dass die Kreisklasse B in vielerlei Hinsicht Neuland für den Mönchzeller ist. "Das spielerische Niveau hat mich aber positiv überrascht und überhaupt verfügt der Verein über gefestigte Strukturen und wird sehr warmherzig geführt", fühlte sich Bechtel vom ersten Tag pudelwohl in Reichartshausen.
Ihm zur Seite im Trainerteam stehen die Ur-Reichartshausener Lukas Heiß und Simon Teschner. Dazu gehören mit Aaron Heiß sowie Simon Baumgärtner zwei weitere junge Leute zum Team um das Team, die wie ihr Trainer sagt, "wie ich noch Lernende sind und hier profitieren wir alle voneinander." Reichartshausen ist die erste Trainerstation für Bechtel, bei seinem Sohn hat er jedoch schon im Jugendbereich erste Eindrücke sammeln können.
In den Übungseinheiten teilen sich die drei Coaches die Inhalte auf, im Schnitt über 20 Kicker wollen schließlich sinnvoll beschäftigt werden und für Bechtel ergibt sich dabei die Möglichkeit, bei Bedarf mit den Jungs der Ersten gezielter zu arbeiten. Die ersten positiven Eindrücke auf dem Feld gab es auch schon zu vermelden. Ein 2:2-Remis im Vorbereitungsturnier in Helmstadt gegen den gastgebenden Kreisliga-TSV diente als Fingerzeig. Reichartshausen hat den chancenlosen Abstieg aus der Kreisklasse A verdaut, fortan sollen bessere Zeiten am nördlichen Rand des Fußballkreises anbrechen. Die Zusammensetzung des Kaders lässt das zumindest hoffen. Neben Bechtel sind unter anderem mit den Monteiro-Brüdern aus Neckarbischofsheim, Torhüter Noel und Stürmer Pascal, zwei Kreisliga-Könner gekommen. In der Vorbereitung setzte der TSV gerne auf ein 4-3-3-System, in dem der Spielertrainer die linke Achterposition einnahm. Er sagt: "Wir halten das aber sehr variabel und ich schaue natürlich, wo ich am meisten helfen kann."
Von der Konkurrenz vernimmt man häufig den TSV Reichartshausen als Aufstiegstipp. In Sachen Saisonziel hat Bechtel von Beginn an eine klare Aussage getroffen, wie er verrät: „Ich habe direkt gesagt, dass es nur der direkte Wiederaufstieg sein kann, da ich es immer hilfreich finde, wenn man ein klares Ziel vor Augenhat.“ Von Vereinsseite gibt es aber keinerlei Druck und auch der neue Trainer weiß, wie schwierig es ist aus der B-Klasse nach oben zu kommen. Er konstatiert: "Es werden zwei, drei weitere Mannschaften auf unserem Niveau sein und am Ende wird man ganz einfach sehen, wie reif wir sind und ob es reichen wird."
Zum Ligaauftakt nehmen die Grün-Weißen ohne Frage die Favoritenrolle ein. Am Sonntagnachmittag kommt mit dem VfB Epfenbach II ein Aufsteiger und das ist dann direkt ein Derby (Anpfiff 15.30 Uhr). "Zweite Mannschaften sind immer schwierig einzuschätzen, aber selbstverständlich rechnen wir uns etwas aus und gehen mit der Marschroute drei Punkte zu holen ins Spiel", so Bechtel.
Auch wenn er neu im Kreis ist, hat er sich bereits sagen lassen, "dass Siegelsbach sicher zu unseren Mitkonkurrenten zählt." Der von Kai Feßenbecker, Björn Schweter und Daniel Özmen trainierte SC hat eine sehr starke Vorbereitung absolviert und in der ersten Pokalrunde einen fulminanten 8:1-Sieg gegen den Kreisliga-Absteiger SV Adelshofen feiern dürfen. Am Sonntag ist ein Dreier gegen den TSV Helmstadt II zu erwarten, alles andere wäre eine große Überraschung.