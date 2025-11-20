Ein klares "Jein" zum Übergangsjahr

Allzu spannend wird die Saison 2025/26 nicht mehr werden für den FC Bammental. Nach dem Abstieg inklusive personellem Umbruch steckt die Brecht-Elf mitten in der Findungsphase. Während sich der FCB-Coach von einer Knie-Operation erholt, haben wir uns mit dem ersten Vorsitzenden unterhalten.
Der durchwachsene Vorrundenverlauf kommt nicht überraschend. "Wir wussten, dass es nach dem Abgang so routinierter Spieler wie David Bechtel oder Marc Schneckenberger schwierig werden würde", sagt Stefan Ohlheiser. Der Vorsitzender des FCB nennt mit Mark Knäblein und Carsten Klein zwei Langzeitverletzte, deren Fehlen sich ebenfalls negativ ausgewirkt hat.
Ein Übergangjahr sieht es deshalb aber nicht nur. "Ich würde sagen, jein", meint Ohlheiser zur Übergangsjahr-Frage. Was unbestritten besser werden muss ist, "unsere Konstanz in den Leistungen, da hätten wir uns alle mehr gewünscht."
Zwölf Punkte hinter dem ASV Eppelheim hat Bammental als Fünfter die Vorrunde abgeschlossen. Vor allem die vergangenen Wochen mit hohen Ergebnissen, es gab unter anderem je einen 5:3-Sieg (gegen Neuenheim) und einer 3:5-Niederlage (gegen Viernheim), sprechen zumindest für Spektakel bei den Zuschauern.
"Wenn man diese jüngsten Eindrücke als Maßstab nimmt, muss man Eppelheim als Favorit bezeichnen", sagt Ohlheiser. Eine Gemeinsamkeit haben beide – viele Transfers im Sommer. Eppelheim hat im Gegensatz zu Bammental aber nicht so ein großes Verletzungspech und schlicht und ergreifend einen Lauf, den die Schmid-Elf seit über drei Monaten konsequent und beeindruckend zugleich durchzieht.
Ausschließen wird vermutlich kein Landesligist eventuelle Transfers über den Jahreswechsel. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist dennoch gering. So auch in Bammental. "Wir haben nichts geplant und ist es ist bislang auch niemand an uns herangetreten", verrät der FCB-Vorsitzende. Vielmehr wird der auf etlichen Positionen neu zusammengestellte Kader in der Rückrunde die Möglichkeit erhalten, sich weiter zu finden und zu festigen.
Die Top drei stechen heraus. "Spielerisch fand ich den VfR Mannheim II am besten", sagt Ohlheiser, der aber genauso sehr den Spitzenreiter Srbija Mannheim und Eppelheim auf seinem Favoritenzettel unterstrichen hat. Er erläutert: "Jeder von den drei hat einen anderen Ansatz und ich glaube, dass es zwischen ihnen bis zum Schluss sehr eng bleiben wird."