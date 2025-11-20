Die Bammentaler (rot) bekommen es am Sonntag mit der Mannschaft der Stunde aus Eppelheim zu tun. – Foto: Berthold Gebhard

Ein klares "Jein" zum Übergangsjahr Landesliga Rhein-Neckar +++ Der FC Bammental befindet sich im Niemandsland der Tabelle +++ Ohlheiser: "Wussten, dass es eine keine einfache Runde wird" Verlinkte Inhalte LL Rhein-Neckar FC Bammental Eppelheim Stefan Ohlheiser

Allzu spannend wird die Saison 2025/26 nicht mehr werden für den FC Bammental. Nach dem Abstieg inklusive personellem Umbruch steckt die Brecht-Elf mitten in der Findungsphase. Während sich der FCB-Coach von einer Knie-Operation erholt, haben wir uns mit dem ersten Vorsitzenden unterhalten.

Befindet sich der FCB in einem Übergangsjahr? Der durchwachsene Vorrundenverlauf kommt nicht überraschend. "Wir wussten, dass es nach dem Abgang so routinierter Spieler wie David Bechtel oder Marc Schneckenberger schwierig werden würde", sagt Stefan Ohlheiser. Der Vorsitzender des FCB nennt mit Mark Knäblein und Carsten Klein zwei Langzeitverletzte, deren Fehlen sich ebenfalls negativ ausgewirkt hat.

Ein Übergangjahr sieht es deshalb aber nicht nur. "Ich würde sagen, jein", meint Ohlheiser zur Übergangsjahr-Frage. Was unbestritten besser werden muss ist, "unsere Konstanz in den Leistungen, da hätten wir uns alle mehr gewünscht." Zwölf Punkte hinter dem ASV Eppelheim hat Bammental als Fünfter die Vorrunde abgeschlossen. Vor allem die vergangenen Wochen mit hohen Ergebnissen, es gab unter anderem je einen 5:3-Sieg (gegen Neuenheim) und einer 3:5-Niederlage (gegen Viernheim), sprechen zumindest für Spektakel bei den Zuschauern.