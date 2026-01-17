"Ein klares Bekenntnis": Kapitän verlängert beim Regionalligisten

In der Regionalliga Südwest spielt die SG Sonnenhof Großaspach aktuell eine starke Saison. Nun gab es interessante Informationen:
Zurück im Trainingsbetrieb, um sich für die verbleibenden Aufgaben in der aktuellen Regionalliga Südwest- sowie DB Regio-wfv-Pokal-Spielzeit 2025/26 zu wappnen, stellt die SG Sonnenhof Großaspach auch abseits des Platzes weiterhin die Weichen für die Zukunft. Nachdem bereits vor dem Jahreswechsel Marius Kunde seinen Vertrag in Aspach um zwei Jahre verlängert hatte, unterschreibt nun auch Mannschaftskapitän Volkan Celiktas ein neues Arbeitspapier datiert bis zum 30.06.2028. Celiktas kam im Sommer 2022 aus Freiberg nach Aspach und avancierte bei der SG prompt zum Führungsspieler. Dabei bringt es der 30-Jährige seitdem auf insgesamt 125 Pflichtspiele, in denen er – vorwiegend als defensiver Mittelfeldspieler - beachtliche 45 Tore erzielte sowie elf weitere Treffer vorbereitete.
Sportlicher Leiter, Julian Schieber: „Kontinuität auf Schlüsselpositionen ist für unsere sportliche Entwicklung sowie langfristige Planung entscheidend. Mit der Verlängerung unseres Kapitäns Volkan Celiktas setzen wir daher ein weiteres, klares Zeichen und freuen uns sehr, dass wir den Weg mit Volkan auch weiterhin gemeinsam gehen werden. Er bringt neben seinen fußballerischen Qualitäten vor allem enorme Mentalität sowie Einsatzbereitschaft auf den Platz, geht immer voran und ist genau der Typ Leader, den du in einer Mannschaft brauchst, um Stabilität, Mut und Siegeswille zu verkörpern.“
Volkan Celiktas: „Es bedeutet mir extrem viel, Kapitän dieser einmaligen Truppe zu sein und den Weg mit diesem Klub auch weiterhin gehen zu können. Für mich ist die Verlängerung zum jetzigen Zeitpunkt auch ein klares Bekenntnis. Wir haben eine erfolgreiche Zeit hinter uns, sind aber noch lange nicht am Ende und ich will auch weiterhin vorangehen, damit wir als Mannschaft unsere Ziele auch erreichen. Jetzt freue ich mich aber erstmal riesig, dass es nach der doch etwas längeren Pause nun endlich wieder losgeht und wir als Team garantiert wieder viel Spaß hier zusammen haben werden.“