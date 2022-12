Ein klarer Sieg für den FC Welzheim 06

Eine Woche nach dem Ausrutscher in Erbstetten ging es für den FC Welzheim 06 I nach Oberrot.

Trotz schwieriger Platzverhältnisse war der Favorit aus Welzheim von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft. Durch giftiges Zweikampfverhalten, kompaktes Verschieben schnelle Konter stellte man den Gastgeber ein ums andere Mal vor Probleme und ging in Minute 19 verdient durch Solakovic in Führung. Während die Hausherren weiterhin nach einem Schlüssel suchten, um die Welzheimer Defensive zu knacken, erhöhte der Gast durch Schäfer auf 0:2 (33.). Ganz im Gegenteil zu den Partien in jüngster Vergangenheit, schlich sich diesmal keine Phase der Unkonzentriertheit im Spiel der Welzheimer ein, sondern man setze noch vor dem Halbzeitpfiff in Person von Wenzel zum 0:3 nach (42.). Nach dem Anschlusstreffer in Minute 68 verloren die Gäste für kurze Zeit an Struktur und konnten die Angriffe der Hausherren oft nur kurz vor knapp entschärfen. Doch mit dem Dyrska-Treffer zum 1:4 (76.) brach man vollends den Widerstand des Gastgebers und versäumte in der Folge mehrmals die Möglichkeit, das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten.

Spielertrainer Luka Benic: