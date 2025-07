„Ein klarer Schritt nach vorne!“: Jetzendorf punktet gegen Manching

Nur wenige Minuten fehlten dem Fußball-Landesligisten TSV Jetzendorf am Samstagabend, um am zweiten Spieltag der neuen Saison den zweiten Sieg einzufahren. Ein Missverständnis kurz vor Schluss kostete den Sieg beim SV Manching. Trainer Markus Pöllner zog nach dem 1:1-Unentschieden dennoch ein positives Fazit.

In der Offensive warteten die Jetzendorfer geduldig auf ihre Chance. Kurz vor der Pause hätte es aus Sicht der Gäste einen Elfmeter geben können, als Stöckl im Strafraum zu Fall kam. „Viele Zuschauer waren sich sicher, dass das einer war“, so Pöllner. Der Schiedsrichter zögerte, entschied aber gegen den Pfiff. Pöllner hielt sich mit einem Protest zurück: „Ich war zu weit weg.”

Nach dem Seitenwechsel knüpfte der TSV Jetzendorf nahtlos an die gute Leistung der ersten Hälfte an. Wieder hatte die Pöllner-Elf mehr Ballbesitz, im letzten Drittel fehlte aber meist die Durchschlagskraft. Die verdiente Führung fiel schließlich in der 61. Minute – erneut nach einem Standard, wie schon in der vergangenen Woche gegen den FSV Pfaffenhofen: Tim Greifenegger traf zum 1:0.

Bis zur Schlussphase ließ Jetzendorf kaum mehr etwas zu. „Wir haben sehr konsequent verteidigt“, lobte Coach Pöllner. Doch in der 84. Minute wurden die Jetzendorfer für eine Unachtsamkeit bestraft: Ein langer Ball hinter die Abwehr führte zu einem Missverständnis zwischen Greifenegger und Torwart Jeremy Manhard. Sebastian Graßl war der Nutznießer. Manchings Spitzenmann spitzelte den Ball zum Ausgleich über die Linie. Jetzendorfs Ausbeute verringerte sich somit von drei möglichen Punkten auf einen Zähler.

Trotz des späten Ausgleichs war TSV-Coach Pöllner zufrieden: „Die Mannschaft hat eine gute Mentalität gezeigt, war spielerisch verbessert und gegen einen offensivstarken Gegner sehr stabil. Das war ein klarer Schritt nach vorne.“