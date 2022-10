Im Abstiegskampf liegen bekanntlich die Nerven blank: Zwischen dem FC St. Pauli II (in braun) und dem FC Eintracht Norderstedt (in rot) kochten die Emotionen hoch. – Foto: Imago Images

Ein klarer Derbysieg und große Emotionen im Tabellenkeller 13. Spieltag in der Regionalliga Nord - Fr.: Lohne befreit sich aus dem Keller +++ Sa.: HSV II gewinnt deutlich im "kleinen Nordderby" +++ So.: Lübeck weiter unbesiegt

Und der Vorsprung des VfB Lübeck an der Spitze wächst immer weiter. Dieses Mal siegte die Elf von Trainer Lukas Pfeiffer mit 2:0 zu Gast in Ottensen und bleibt auch nach eigenen elf Spielen weiter unbesiegt. Mit einem Spiel weniger konnte sich der VfB damit bereits einen Vorsprung von vier Zählern auf den ersten Verfolger Drochtersen/Assel erspielen...

Freitag Der Aufsteiger BW Lohne scheint mittlerweile endgültig in der Regionalliga Nord angekommen zu sein. Auch wenn es nach zwei Liga-Siegen über den SC Weiche Flensburg (2:1) und den TSV Havelse (3:0) zuletzt im Niedersachsenpokal beim SV Atlas Delmenhorst eine 2:4-Niederlage gab, legte die Rießelmann-Truppe nun auch gegen den SSV Jeddeloh nach. Die Zuschauer sahen ein wildes, torreiches Spiel, in dem der Lohner Christopher Schepp per Doppelpack zum Matchwinner avancierte. Ebenfalls entscheidend an diesem Nachmittag war der von Christoph Bollmann gehaltene Foulelfmeter des Gäste-Akteurs Julian Bennert kurz vor der Pause (40.).

Samstag Das deutlichste Ergebnis gab es an diesem 13. Spieltag im "kleinen Nordderby" zwischen dem Hamburger SV II und dem SV Werder Bremen II. Die Zweitliga-Vertretung des HSV stellte seine Ambitionen von der ersten Minute unter Beweis, ließ der Bundesliga-Reserve der Bremer keine Chance und schoss mit diesem deutlichen 5:1-Endergebnis den Kontrahenten weiter in die Krise. Während sich ebenfalls am Samstag der SV Atlas Delmenhorst und der TSV Havelse mit 2:2-Unentschieden trennten, musste der SC Weiche Flensburg im Rennen um die Meisterschaft den nächsten Rückschlag hinnehmen. Zu Gast beim BSV Rehden unterlagen die Flensburger mit 1:2, weswegen der Rückstand auf Tabellenführer VfB Lübeck bei einem Spiel mehr mittlerweile auf sieben Zähler anwuchs...