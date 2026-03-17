"Ein Kindheitstraum in Erfüllung": VfB-Eigengewächs verlängert

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Die 17-Jährige gehört seit Juli 2024 fest zum Kader der ersten Frauenmannschaft, nachdem sie zuvor bereits für die U17 des Vereins spielte. In der laufenden Zweitliga-Saison kam sie bislang auf elf Einsätze. Für Deutschlands Juniorinnen ist sie seit der U15 aktiv und absolvierte bisher insgesamt 19 Länderspiele.

Sascha Glass, General Manager Frauenfußball, sagt: „Wir freuen uns sehr, dass wir Lenelotte für weitere zwei Jahre an uns binden konnten. Sie hat sich in den vergangenen Monaten sehr gut entwickelt und wir sehen weiterhin großes Potenzial in ihr. Als Eigengewächs passt sie nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich hervorragend in die Mannschaft. Deshalb sind wir sehr stolz darauf, eines unserer eigenen Talente weiterhin bei uns zu haben und gemeinsam den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung zu gehen.“