"Ein Kindheitstraum in Erfüllung": VfB-Eigengewächs verlängert

Lenelotte Müller trägt weiterhin Weiß-Rot. Die deutsche U19-Nationalspielerin hat ihren Vertrag beim Club aus Cannstatt bis 2028 verlängert.
Die 17-Jährige gehört seit Juli 2024 fest zum Kader der ersten Frauenmannschaft, nachdem sie zuvor bereits für die U17 des Vereins spielte. In der laufenden Zweitliga-Saison kam sie bislang auf elf Einsätze. Für Deutschlands Juniorinnen ist sie seit der U15 aktiv und absolvierte bisher insgesamt 19 Länderspiele.
Sascha Glass, General Manager Frauenfußball, sagt: „Wir freuen uns sehr, dass wir Lenelotte für weitere zwei Jahre an uns binden konnten. Sie hat sich in den vergangenen Monaten sehr gut entwickelt und wir sehen weiterhin großes Potenzial in ihr. Als Eigengewächs passt sie nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich hervorragend in die Mannschaft. Deshalb sind wir sehr stolz darauf, eines unserer eigenen Talente weiterhin bei uns zu haben und gemeinsam den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung zu gehen.“
Lenelotte Müller sagt: „Ich freue mich sehr, beim VfB zu sein und meinen Weg hier weitergehen zu dürfen – hoffentlich auch bald in der 1. Frauen-Bundesliga. Für mich geht damit ein Kindheitstraum in Erfüllung und es ist eine große Ehre, für diesen Verein spielen zu dürfen.“
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Die aktuelle Tabelle der 2. Frauen-Bundesliga
1. VfB Stuttgart (Auf) 19 12-6-1 62:26 42
2. SC Sand 18 13-2-3 42:17 41
3. SV Meppen 19 11-3-5 44:18 36
4. FSV Mainz 05 (Auf) 19 10-4-5 48:25 34
5. FC Viktoria 1889 Berlin (Auf) 19 8-7-4 30:17 31
6. VfL Bochum 19 9-4-6 31:26 31
7. SG 99 Andernach 19 7-5-7 30:31 26
8. FC Ingolstadt 04 19 8-2-9 31:35 26
9. FC Bayern München II 19 7-2-10 34:45 23
10. Borussia Mönchengladbach 19 6-3-10 25:39 21
11. Eintracht Frankfurt II 19 5-5-9 24:29 20
12. 1. FFC Turbine Potsdam (Ab) 18 5-3-10 25:37 18
13. VfL Wolfsburg II (Auf) 19 5-1-13 33:57 16
14. VfR Warbeyen (Auf) 19 1-3-15 18:75 6