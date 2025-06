Ein Keeper für Merseburg: "Zentraler Bestandteil unserer Kaderplanung"

Vom Verbandsliga-Kontrahenten 1. FC Bitterfeld-Wolfen wechselt Fabrizio Maurice Przigode zum VfB. "Nach den ersten Gesprächen konnte ich mich direkt mit den Vorstellungen und den Ambitionen vom Verein Identifizieren", erklärte der 23-jährige Schlussmann, der in zwei Jahren bei BiWo insgesamt zehnmal im Oberhaus von Sachsen-Anhalt ran durfte. "Ich freue mich auf die in der Zukunft liegenden, sportlichen Erfolge", so Przigode. Zum Spielerprofil:

