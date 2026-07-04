Ein Kapitän für den SV Börnsen SV Börnsen verpflichtet Niklas Eick von SC Vorwärts/Wacker Billstedt II: Der langjährige Wacker-Spieler soll die Defensive stabilisieren. von red · Heute, 20:15 Uhr · 0 Leser

SV Börnsen im Fokus. – Foto: red/KI

Der SV Börnsen hat nach mehreren Transfers für die Offensive nun einen wichtigen Baustein für die Defensive vorgestellt. Niklas Eick wechselt von der zweiten Mannschaft des SC Vorwärts/Wacker Billstedt an die Hamfieldroad. Der defensiv flexibel einsetzbare Spieler war bei Wacker II nicht nur Kapitän, sondern nach Vereinsangaben auch der Akteur mit den meisten Einsätzen.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Für Börnsen ist die Personalie ein bewusst anderes Profil als die bisherigen Transfers der „Abteilung Attacke“. Eick steht weniger für spektakuläre Scorerwerte, sondern für Verlässlichkeit, Erfahrung und defensive Stabilität. In der Datenbank sind für ihn 125 Spiele und neun Tore hinterlegt, die allesamt für Vorwärts/Wacker II geführt werden.

Loyalität und Stabilität für Börnsen Besonders bemerkenswert ist Eicks Verbindung zu seinem bisherigen Verein. In den Vereinsmedien schreibt Börnsen, dass Eick insgesamt 24 Jahre für Vorwärts/Wacker aktiv gewesen sei. Der SVB wird damit erst der zweite Verein seiner Laufbahn. Das passt zu einem Spieler, der offenbar über Jahre Verantwortung übernommen hat und zuletzt als Kapitän voranging. Sportlich soll Eick die Abwehrreihe breiter und stabiler machen. In der vergangenen Saison kam er für Wacker II in der Bezirksliga Hamburg Ost auf 17 Einsätze und ein Tor. Seine Erfahrung in derselben Staffel dürfte den Einstieg in Börnsen erleichtern.