Ein Kantersieg und ein emotionaler Moment zum Abschied

Germania Eicherscheid fegt Arminia Eilendorf mit 13:1 vom Platz und sichert sich den Vizetitel in der Bezirksliga 4 hinter Uevekoven. In Stolberg tritt ein Haarener Dauerbrenner von der Amateurfußballbühne ab.

Der letzte Spieltag der Saison 2024/25 in der Fußball-Bezirksliga 4 versprach nicht mehr wirklich Spannung. Die Sportfreunde Uevekoven hatten sich vorzeitig den Meistertitel gesichert und dürfen fortan in der Landesliga mitmischen. Als Absteiger standen vor dem finalen Kräftemessen am vergangenen Wochenende bereits Arminia Eilendorf, Rhenania Lohn und Grün-Weiß Welldorf-Güsten fest.

Wilden bester Torschütze

Lediglich der Vizetitel musste noch vergeben werden, und den sicherte sich Germania Eicherscheid eindrucksvoll. Die Mannschaft von Trainer Sandro Bergs feierte zum Abschluss einen 13:1-Erfolg gegen den Tabellenletzten Arminia Eilendorf. Dabei erzielte Tim Wilden einen Fünferpack. Der 32-Jährige sicherte sich zudem die Torjägerkanone der Staffel 4. Seine beeindruckende Bilanz lautet: 43 Treffer in 29 Partien. „Tim ist superwichtig für unsere Mannschaft, nicht nur wegen seiner Scorerwerte. Er ist immer da und sehr fit, er ist mein verlängerter Arm auf dem Platz“, lobt Bergs seinen Schützling.

Dass es am Ende für die Germania nicht zum ganz großen Wurf gereicht hat, trübt die Freude nur ein wenig. „Wir haben eine überragende Saison gespielt“, unterstreicht der Coach, der allerdings ein Stück weit mit den Verbandsstatuten hadert. Denn durch den vorzeitig angekündigten Rückzug des SV Rott wurde kein Platz für einen weiteren Aufsteiger aus den vier Bezirksligen geschaffen, sondern der 1. FC Düren II trotz des sportlichen Abstiegs mit einem weiteren Ticket für die Landesliga belohnt.

Tatsächlich hätte es auch bei einem weiteren Aufsteiger aus den vier Bezirksligisten nicht für die Germania gereicht, denn Eicherscheid weist im Vergleich mit den Konkurrenten aus den anderen Staffeln nur den drittbesten Quotienten (2,10) auf. Blau-Weiß Köln (2,33) aus der Staffel 1 führt das Tableau an und steigt neben den vier Meistern als bester Zweiter in die Landesliga auf.

Hilfarth bestes Rückrundenteam

Der Titel als beste Rückrundenmannschaft ging trotz der famosen Leistung des Eifelclubs in den Kreis Heinsberg. Aufsteiger Germania Hilfarth legte unter dem neuen Trainer Nils Brandt, der die Mannschaft in der Winterpause übernommen hatte, einen bemerkenswerten Schlussspurt hin. Elf Siege, zwei Remis und nur zwei Niederlagen bedeuteten am Ende 35 Punkte auf dem Rückrundenkonto. Eicherscheid fuhr im selben Zeitraum einen Zähler weniger ein. Zum Abschluss schlug Hilfarth dann noch den feststehenden Meister Sportfreunde Uevekoven mit 6:2.

Ein emotionaler Abschied

Einen emotionalen Abschied erlebten am Sonntagnachmittag die Zuschauer auf der Sportanlage in Stolberg-Gressenich. Nico Esser beendete nach vielen Jahren und 347 Spielen (135 Tore) im Trikot von DJK FV Haaren seine Karriere. Der inzwischen 37-Jährige will sich künftig intensiv seinen Vaterfreuden widmen. Esser wurde von seinen Mannschaftskollegen mit einem Sondershirt emotional schon beim Aufwärmen geehrt. Im Anschluss setzten sich die Haarener mit 4:2 bei der SG Stolberg durch. „Nico Esser wird wegen seiner großen Verdienste um den Fußball in Haaren im Rahmen des Vereinsehrentages noch einmal besonders gewürdigt“, kündigte Bernd Lohmüller, stellvertretender Vorsitzender der Haarener, an.

Die Spiele im Überblick:

Alem. Mariadorf – Roetgen 6:0: 1:0, 2:0 Dautzenberg (4., 17.), 3:0, 4:0 Heitzer (37., 70.), 5:0, 6:0 Dautzenberg (77., 78.)

Welldorf-Güsten – Kohlscheider BC 4:1: 0:1 Labas (15.), 1:1 Möres (49.), 2:1 Schäfer (69./Eigentor), 3:1 Güzel (86.), 4:1 Kleefisch (90.)

Germ. Hilfarth – Uevekoven 6:2: 1:0 Hasani (1.), 2:0 Schostock (28.), 3:0 Akrivos (50./Foulelfmeter), 4:0 Schostock (54.), 4:1 Holtby (58.), 5:1 Drevina (65.), 5:2 Richter (79.), 6:2 Hasani (89.)

Konzen – Oidtweiler 1:1: 0:1 Switalla (33.), 1:1 Carl (53.)

Arm. Eilendorf – Eicherscheid 1:13: 0:1 Strauch (10.), 0:2 Wilden (14.), 0:3 Krings (15.), 0:4 Grugel (21.), 1:4 Sipakis (35./Foulelfmeter), 1:5 Strauch (36.), 1:6, 1:7 T. Wilden (37., 38.), 1:8 Voßen (40.), 1:9, 1:10, 1:11 T. Wilden (44., 59., 70.), 1:12 Voßen (79.), 1:13 Krings (86.)

VfR Würselen – Ay-Yildizspor Hückelhoven 1:3: 0:1 Kisan (20.), 1:1 Majbour (23./Foulelfmeter), 1:2 Karpuz (80.), 1:3 Mickels (88.)

Richterich – Lohn 5:1: 1:0 Schmidt (13.), 2:0 Bücken (19.), 2:1 Skonieczka (33.), 3:1 Schmidt (67.), 4:1 Njikam Mouliom (74.), 5:1 Senden (87.)

SG Stolberg – DJK FV Haaren 2:4: 0:1 Benyamani (11.), 0:2 Szczyrba (17.), 1:2 Scintu (26.), 1:3 Obiorah (38.), 2:3 Alawie (50.), 2:4 Yürük (59.)

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de