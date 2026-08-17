Ein Kantersieg mit besonderer Note

Die Hausherren waren am Sonntagnachmittag aber einfach nicht wach und entschlossen genug. Wenn es hierfür noch eines Beweises bedurfte, dann dient das 0:4 dafür: Lukas Kramp erkämpfte sich einen eigentlich bereits verloren geglaubten Ball zurück und narrte gleich zwei schwarz-weiße Akteure (66.). Den Schlusspunkt gegen verletzungs- und urlaubsbedingt geschwächte Gastgeber – mit Tobias Düpre, Michael Fantes, Tristan Reger, Louis Linden sowie Kai Peters fehlten gleich fünf wichtige Spieler – setzte Lucas Jakob per Elfmeter. Zuvor war Lennard Wagner von Nils Stockemer gefoult worden.