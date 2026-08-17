Ein Kantersieg mit besonderer Note

Nach ihrem ersten Angriff durften die Gäste gleich jubeln: Der bärenstarke Lucas Jakob hebelte mit einem Pass in die Tiefe die Tawerner Hintermannschaft aus. Dominik Lorth nahm den Ball nicht nur geschickt auf, sondern schob dann auch noch gekonnt zum 0:1 ein (10.).
Das Team von Coach Mombach baute ruhig auf, war ballsicherer und abgeklärter als die nach diesem Rückstand zusehends kopfloseren Tawerner. Viel fehlte nicht, und Lukas Kramp wäre in der 19. Minute bereits das 0:2 gelungen. Nach Vorlage von Lorth war sein Abschluss aber zu schwach, um Krista zu überwinden.
Tawerner Vorstöße wurden immer seltener – und wenn, dann war Ludwig zur Stelle: Im Eins-gegen-eins klärte der inzwischen 30-jährige Rückkehrer von Saar-Bezirksligist SG Leuktal gegen Dennis Weber per Fuß (37.).
Zu diesem Zeitpunkt hatte SV-Trainer Leis bereits verletzungsbedingt wechseln müssen: Jonas Gouverneur konnte nach einem harten Einsteigen der Gäste nicht mehr weiterspielen. Für ihn kam in der 27. Minute Carsten Vogel.
Das Derby war hier und da von Nickligkeiten und Sticheleien von den Rängen geprägt. Insgesamt blieb aber alles im Rahmen – auch dank der umsichtigen Leitung von Schiedsrichter Frank Erdmann, der von den Assistenten Jannic Berweiler und David Schönfeld unterstützt wurde.
Nach einem Foul an Kramp entschied der Unparteiische in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf Freistoß nahe der Strafraumgrenze. Lucas Jakob traf mit einem platzierten Schuss unter die Latte (45.+1).
Acht Minuten nach dem Seitenwechsel fiel bereits das vorentscheidende 0:3. Diesmal sorgte ein Freistoß in den Strafraum von Lucas Jakob für Durcheinander. Am Ende war es Guckeisen, der auf Vorlage von Kapitän Müller traf.
Chancen, zumindest den Ehrentreffer zu erzielen, hatten SV-Spielführer Nico Kirch mit einem kernigen Schuss aus der zweiten Reihe (64.) und Fabian Weber per Kopf nach einer Ecke (68.).Ken Lippert, Mittelfeldspieler der SG Saartal
Die Hausherren waren am Sonntagnachmittag aber einfach nicht wach und entschlossen genug. Wenn es hierfür noch eines Beweises bedurfte, dann dient das 0:4 dafür: Lukas Kramp erkämpfte sich einen eigentlich bereits verloren geglaubten Ball zurück und narrte gleich zwei schwarz-weiße Akteure (66.). Den Schlusspunkt gegen verletzungs- und urlaubsbedingt geschwächte Gastgeber – mit Tobias Düpre, Michael Fantes, Tristan Reger, Louis Linden sowie Kai Peters fehlten gleich fünf wichtige Spieler – setzte Lucas Jakob per Elfmeter. Zuvor war Lennard Wagner von Nils Stockemer gefoult worden.
Eher zurückhaltend jubelte einer auf Saartaler Seite, der in der vergangenen Saison noch bei Tawern aktiv war. „Im Großen und Ganzen haben wir verdient gewonnen“, meinte Ken Lippert, der mit einer konzentrierten Leistung für zusätzliche zentrale Stabilität im Mittelfeld gesorgt hatte. Sechs Punkte nach zwei Spielen sind verheißungsvoll. „Ein Platz unter den ersten fünf sollte drin sein“, meint der Luxemburger.
Der Kantersieg mit besonderer Derby-Note hatte sich für Trainer Mombach schon während der Woche ein wenig abgezeichnet: „Die Jungs haben im Training brutal Gas gegeben.“ Er lobte die geschlossene Mannschaftsleistung. Und: „Wir haben zu null gespielt, dabei auch die zweite Welle schadlos überstanden.“ Am meisten beeindruckte den Nachfolger der als Zuschauer anwesenden Trainerikone Peter Schuh, „wie wir verschoben und uns untereinander gecoacht haben“.
SV Tawern – SG Saartal-Schoden 0:5 (0:2)
Tawern: Jonas Krista - Fabian Weber, Dennis Weber, Pascal Güth ((69. Marco Ihl), Nico Kirch, Dennis Reiss, Leo Simons (55. Nils Stockemer), Aniel Oliveira (55. Arian Zylfijaj), Johannes Weber, Nick Berchem, Jonas Gouverneur (28. Carsten Vogel).
Saartal: Eric Ludwig, Philipp Wallrich, Lucas Jakob, Felix Guckeisen, Nico Kruppert (67. Julian Lederer), Lennard Wagner, Jonas Remagen (76. Niklas Pauly), Ken Lippert, Lukas Kramp, Fabian Müller (70. Julian Thielen), Dominik Lorth (55. Nic. Jakob).
Schiedsrichter: Frank Erdmann (Trier) - Zuschauer: 307
Tore: 0:1 Dominik Lorth (10.), 0:2 Lucas Jakob (45.+1), 0:3 Felix Guckeisen (53.), 0:4 Lukas Kramp (66.), 0:5 Lucas Jakob (74. Foulelfmeter)