Ein Kantersieg

fürchteten, dass sich dies rächen würde, gelang die Führung. Yannick Schorn war nach einem
Pfostenschuss von Jonas Küpper zur Stelle und drückte den Ball über die Linie. Doch auch danach
grüßte der Chancentod mehrfach. Erst nach dem 2:0 fielen die Blockaden, dieses Mal stand Sven
Pohl richtig und vollendete eine starke Kombiantion. Und ab diesem Zeitpunkt wurde es zu einem
Spiel auf 1 Tor. Ein Angriff nach dem anderen rollte auf das Gehäuse des bedauernswerten Torhüter
der Gäste, der noch zu den Besten seiner Mannschaft gehörte. Und was aus unserer Sicht besonders
erfreulich war: Ausnahmslos alle Tore fielen nach tollen Kombinationen über mehrere Stationen.
Und wer befürchtet hatte, dass die Mannschaft in der 2. Hälfte einen Gang rausnehmen würde, der
sah sich getäuscht. Im Gegenteil: Die Jungs blieben heiß, kombinierten nach Herzenslust und
schafften insgesamt einen hoch verdienten und auch in der Höhe verdienten Erfolg. Insgesamt traf
Yannick Schorn 5mal, Sven Pohl erzielte 4 Treffer, je einmal waren Marlon Vogt und David Küpper
erfolgreich. Aber gerade weil den Toren stets Kombinationszüge vorausgingen, müssen auch die
Vorbereiter (Assists) unbedingt genannt werden: Jonas Küpper, Oleks Chornyi, Nils Hahn, Thomas
Nonnen, Luca Bläser, also eigentlich die ganze Mannschaft. Unser Torhüter Ali Isitmen musste in
der 2.Hälfte nur einmal aktiv werden, indem er eine Mauer gegen einen Freistoß lautstark stellte,
was sich dann auch noch als überflüssig erwies, weil der Schuss selbst das Malstor (so heißt das
hohe Gehäuse im Rugby) verfehlt hätte. Also ein erfreuliches Spiel vor guter Kulisse. Doch was der
Erfolg wert ist, wird sich am kommenden Sonntag um 15.15Uhr zeigen, wenn der SV
Schöneseiffen zum Lokalduell ins Tal kommt. Halt „Schöneseiffen“ - da war doch was – die bittere
Niederlage im Pokalspiel im April sollte noch in den Köpfen der Spieler sein. Und die bekannt
kampfstarken Gäste werden alles tun, das Pokalergebnis zu wiederholen – also ist in der Kloska-
Arena auch am Sonntag wieder Spannung angesagt