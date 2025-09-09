Ein Kantersieg

das Team um Dirk Scheer am Sonntag die Sportfreunde Derkum/Hausweiler/Ottenheim in der

Nachdem am vorigen Mittwoch beim TSV Schönau der erste Dreier eingefahren wurde, erwartete

erzählen, was wir am Anfang des Spiels liegen ließen. Doch gerade als die ersten Pessimisten

Kloska-Arena. Zunächst sah es nicht nach einem deutlichen Erfolg aus. Das kannst Du keinem

fürchteten, dass sich dies rächen würde, gelang die Führung. Yannick Schorn war nach einem

Pfostenschuss von Jonas Küpper zur Stelle und drückte den Ball über die Linie. Doch auch danach

grüßte der Chancentod mehrfach. Erst nach dem 2:0 fielen die Blockaden, dieses Mal stand Sven

Pohl richtig und vollendete eine starke Kombiantion. Und ab diesem Zeitpunkt wurde es zu einem

Spiel auf 1 Tor. Ein Angriff nach dem anderen rollte auf das Gehäuse des bedauernswerten Torhüter

der Gäste, der noch zu den Besten seiner Mannschaft gehörte. Und was aus unserer Sicht besonders

erfreulich war: Ausnahmslos alle Tore fielen nach tollen Kombinationen über mehrere Stationen.

Und wer befürchtet hatte, dass die Mannschaft in der 2. Hälfte einen Gang rausnehmen würde, der

sah sich getäuscht. Im Gegenteil: Die Jungs blieben heiß, kombinierten nach Herzenslust und

schafften insgesamt einen hoch verdienten und auch in der Höhe verdienten Erfolg. Insgesamt traf

Yannick Schorn 5mal, Sven Pohl erzielte 4 Treffer, je einmal waren Marlon Vogt und David Küpper

erfolgreich. Aber gerade weil den Toren stets Kombinationszüge vorausgingen, müssen auch die

Vorbereiter (Assists) unbedingt genannt werden: Jonas Küpper, Oleks Chornyi, Nils Hahn, Thomas

Nonnen, Luca Bläser, also eigentlich die ganze Mannschaft. Unser Torhüter Ali Isitmen musste in

der 2.Hälfte nur einmal aktiv werden, indem er eine Mauer gegen einen Freistoß lautstark stellte,

was sich dann auch noch als überflüssig erwies, weil der Schuss selbst das Malstor (so heißt das

hohe Gehäuse im Rugby) verfehlt hätte. Also ein erfreuliches Spiel vor guter Kulisse. Doch was der

Erfolg wert ist, wird sich am kommenden Sonntag um 15.15Uhr zeigen, wenn der SV

Schöneseiffen zum Lokalduell ins Tal kommt. Halt „Schöneseiffen“ - da war doch was – die bittere

Niederlage im Pokalspiel im April sollte noch in den Köpfen der Spieler sein. Und die bekannt

kampfstarken Gäste werden alles tun, das Pokalergebnis zu wiederholen – also ist in der Kloska-

Arena auch am Sonntag wieder Spannung angesagt