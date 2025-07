David Pfeiffer will im zweiten Jahr nach seiner Rückkehr zum VfB Eppingen weiter oben angreifen. – Foto: Siegfried Lörz

Ein Kandidat für mehr Verbandsliga +++ Der VfB Eppingen hat sich punktuell verstärkt +++ Andreas Dups neuer Co-Trainer Verlinkte Inhalte Verbandsliga VfB Eppingen David Pfeiffer

Seit Samstag schwitzen die Verbandsliga-Fußballer des VfB Eppingen. Trainer David Pfeiffer hat seine Kicker zum ersten gemeinsamen Training gebeten zu seiner zweiten Saison in seiner zweiten Eppinger Amtszeit.

Mit Ausnahme der Saison 2022/23 landete der VfB stets auf einem einstelligen Rang seit seinem Verbandsliga-Aufstieg 2016. Das ist ordentlich, die Verantwortlichen wollen aber mehr und das ist auch kein großes Geheimnis. Um die Zielsetzung mit Leben zu füllen, ist diesen Sommer Konstanz Trumpf in der Fachwerkstadt und das dürfte der Mannschaft guttun. Es gibt deutlich weniger Neuzugänge als zuletzt zu integrieren, der Stamm ist zusammengeblieben und die Verstärkungen sind punktuell getätigt worden. Externe Neue sind rar gesät in einer Reihe von hoffnungsvollen Nachwuchskräften, die aus dem eigenen „Stall“, sprich der U19 oder der zweiten Mannschaft kommen und sich über die Vorbereitungszeit beweisen dürfen und sollen. Die Jungs aus der Zweiten kommen darüber hinaus mit einem großen Erfolg, sie holten die Meisterschaft in der Kreisklasse A und haben den Unterbau nach zwei Jahren Abstinenz wieder in die höchste Spielklasse des Sinsheimer Kreises geschossen – in die Kreisliga.

Ein spannender Neuzugang ist Leon Kritter. Der 20-jährige Angreifer wurde in den vergangenen Jahren beim FC-Astoria Walldorf ausgebildet, hat dort in der U19-Bundesliga und über zwei Jahre in der Verbandsliga-Elf der U23 gespielt. Der Sohn des ehemaligen Oberliga-Spielers Steffen Kritter, bei den Amateuren des Karlsruher SC Anfang der 1990er Jahre, kann sich bei seinem Papa obendrein Tipps den VfB betreffend abholen. Von 1999 bis 2001 schnürte Steffen Kritter, der später Spielertrainer bei der SG Horrenberg und der SG Wiesenbach zu Landesliga-Zeiten war, seine Fußballstiefel für die Eppinger. Die weiteren Neuen besitzen das Potenzial für die Verbandsliga. Antonio Sasso aus der U19 des SV Sandhausen, Amin Yazji von Türkspor Neckarsulm sowie Niklas Winter aus Nöttingen wollen allesamt den nächsten Entwicklungsschritt beim VfB gehen.