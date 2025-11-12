Ein Kämpfer, wie er im Buche steht

Einer der prägendsten Rückkehrer in der aktuellen Landesliga-Saison des FC Hürth ist Manuel Kabambi. Der 30-Jährige stellte seine Qualitäten mit bislang fünf Saisontreffern eindrucksvoll unter Beweis. Auch im Heimspiel gegen Viktoria Glesch-Paffendorf zeigte er, warum die Verantwortlichen auf ihn setzen: In der zweiten Halbzeit eroberte er tief in der eigenen Hälfte den Ball, setzte sich entschlossen gegen mehrere Gegenspieler durch und holte einen Strafstoß heraus. Diesen verwandelte er selbstbewusst in die linke Ecke – der 2:1-Endstand und der Beleg für Kabambis Bedeutung im Team.

Geboren am 11. Januar 1995 in Engelskirchen, trägt Manuel Kabambi, genannt „Bambi“, den Fußball in den Genen. „Bei uns hat jeder Fußball gespielt“, erzählt er. Früh war klar, dass er den Ball nie aus den Augen verlieren würde. Seine fußballerische Ausbildung absolvierte er beim SV Bergisch Gladbach 09, wo er sich nicht nur technisch, sondern auch mental weiterentwickelte – Eigenschaften, die ihn bis heute prägen.

Sein Weg führte ihn über die Jugend in den Seniorenbereich, zunächst zum FC Hürth, dann in höhere Ligen: Stationen wie Wegberg-Beeck und Rot-Weiß Oberhausen in der Regionalliga prägten seine Karriere. Dort lernte er, was professioneller Fußball bedeutet – zwei Trainingseinheiten täglich, volle Konzentration und permanente Leistungsbereitschaft.

Doch auch Rückschläge blieben nicht aus. Eine schwere Muskelverletzung setzte ihn ein halbes Jahr außer Gefecht. „Das war der größte Rückschlag, den ich bislang erlebt habe. Aber aufgeben war nie eine Möglichkeit“, sagt Kabambi. Mit Geduld, Disziplin und Willenskraft kämpfte er sich zurück.

Die Rückkehr nach Hürth

Die Rückkehr zum FC Hürth war kein Zufall. „Der Kontakt war nie abgerissen, und hier stimmt das Umfeld“, erklärt Kabambi. Er verfolgt ein klares Ziel: den Wiederaufstieg in die Mittelrheinliga. Dabei bleibt er realistisch und fokussiert: „Jeder im Team gibt 100 %. Wir wollen aufsteigen.“

Auf dem Platz bringt Kabambi alles mit, was ein moderner Stürmer braucht: Mit 1,92 m Körpergröße, robuster Physis und beeindruckender Schnelligkeit ist er ein ständiger Unruheherd. Schon in der Jugend wurde er wegen seiner intensiven Spielweise „Pitbull“ genannt. Heute agiert er als klarer Führungsspieler und bringt seine Erfahrung aus höheren Ligen gewinnbringend ein.

Mehr als nur ein Fußballer

Neben dem Sport spielen Familie und Glaube eine zentrale Rolle in Kabambis Leben. Vor jedem Spiel betet er, telefoniert mit seinem Vater und schöpft Kraft aus seinen Ritualen. Diese Werte – Respekt, Teamgeist, Einsatzbereitschaft – trägt er auch ins Team hinein.

Mit seiner mentalen Stärke, seiner körperlichen Präsenz und seiner ruhigen, zielgerichteten Art ist Manuel Kabambi für den FC Hürth weit mehr als ein Offensivspieler. Er ist ein Führungsspieler, ein emotionaler Anker – und einer, der vorangeht. Seine Geschichte steht exemplarisch für viele im Amateurfußball: Sie zeigt, dass Rückschläge nicht das Ende, sondern oft der Anfang von etwas Größerem sind.