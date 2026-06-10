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Ein Kader, zwei Mannschaften, 49 Spieler, ein Ziel
Starkenburgia Heppenheim II hat den Durchmarsch in die B-Liga geschafft.
von Markus Karrasch · Heute, 10:27 Uhr · 0 Leser
Jubel bei Starkenburgia Heppenheim II: Die Mannschaft hat den Sprung in die B-Liga geschafft – Foto: Starkenburgia Heppenheim
Gehofft hatten sie es schon, dass die C-Liga Bergstraße nur eine Durchgangsstation wird. Vor dem letzten Spieltag war es amtlich: Die Reserve des Kreisoberligisten FC Starkenburgia Heppenheim steigt erneut auf. Rekordverdächtige 49 Spieler setzte Trainer Markus Röcker auf dem Weg in die B-Liga ein. Warum das notwendig war, warum er sich trotz der sportlichen Bedeutungslosigkeit über die finale Niederlage bei Mitaufsteiger FV Biblis II ärgert und warum er bei der Abschlussfahrt nicht mit von der Partie ist, erzählt Markus Röcker im Plus-Text auf Echo online https://www.echo-online.de/sport/fussball/fussball-bergstrasse/ein-kader-zwei-mannschaften-49-spieler-ein-ziel-5748900