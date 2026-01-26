Ein junges Defensivtalent für die Zukunft

Der SV Eintracht Afferde hat für die Saison 2025/26 in der Bezirksliga Hannover Staffel 4 einen perspektivreichen Neuzugang verpflichtet. Mit Miljan Savic stößt ein 17-jähriger Defensivspieler zum Kader, der trotz seines jungen Alters bereits erste Eindrücke im grün-weißen Trikot hinterlassen hat.
Savic begann seine fußballerische Laufbahn bereits im Alter von fünf Jahren beim TSV Klein Berkel. Der frühe Kontakt zum Fußball war dabei auch familiär geprägt: Sein Vater war in Klein Berkel als Trainer aktiv. Später wechselte Savic zum SC Hemmingen-Westerfeld, wo er sich kontinuierlich weiterentwickelte. Einen seiner größten bisherigen Erfolge feierte er dort mit dem Aufstieg in die B-Jugend-Regionalliga.
Der Wechsel nach Afferde fiel dem Abwehrspieler leicht. Ausschlaggebend war vor allem der erste Eindruck innerhalb der Mannschaft. Savic beschreibt eine ausgeprägte Teamchemie und ein Umfeld, in dem er sich von Beginn an willkommen fühlte. Die schnelle Einbindung ins Team habe ihm die Entscheidung zusätzlich erleichtert.
Sein sportliches Debüt für den SV Eintracht Afferde gab Savic bereits in der aktuellen Hallensaison. Dort deutete er sein Potenzial an und zeigte die Qualitäten, die ihn für den Verein interessant machen. In Pflichtspielen wird er allerdings noch etwas Geduld benötigen: Aufgrund seines Alters ist ein Einsatz erst nach seinem 18. Geburtstag möglich.
Mit Blick auf die kommende Spielzeit verfolgt Savic klare, aber bodenständige Ziele. Im Vordergrund steht die Weiterentwicklung als Mannschaft sowie eine stabile Saison in der Bezirksliga. Ein Platz im Tabellenmittelfeld gilt dabei als angestrebtes Ziel.
Der SV Eintracht Afferde gewinnt mit Miljan Savic einen jungen Spieler mit Entwicklungspotenzial, der perspektivisch eine Verstärkung für die Defensive werden kann.