Ein junges Defensivtalent für die Zukunft

Der SV Eintracht Afferde hat für die Saison 2025/26 in der Bezirksliga Hannover Staffel 4 einen perspektivreichen Neuzugang verpflichtet. Mit Miljan Savic stößt ein 17-jähriger Defensivspieler zum Kader, der trotz seines jungen Alters bereits erste Eindrücke im grün-weißen Trikot hinterlassen hat.

Früher Einstieg und solide Ausbildung

Savic begann seine fußballerische Laufbahn bereits im Alter von fünf Jahren beim TSV Klein Berkel. Der frühe Kontakt zum Fußball war dabei auch familiär geprägt: Sein Vater war in Klein Berkel als Trainer aktiv. Später wechselte Savic zum SC Hemmingen-Westerfeld, wo er sich kontinuierlich weiterentwickelte. Einen seiner größten bisherigen Erfolge feierte er dort mit dem Aufstieg in die B-Jugend-Regionalliga.

Der Wechsel nach Afferde fiel dem Abwehrspieler leicht. Ausschlaggebend war vor allem der erste Eindruck innerhalb der Mannschaft. Savic beschreibt eine ausgeprägte Teamchemie und ein Umfeld, in dem er sich von Beginn an willkommen fühlte. Die schnelle Einbindung ins Team habe ihm die Entscheidung zusätzlich erleichtert.