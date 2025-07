Ein Jahrhundert SV Döbbern: VfB Krieschow gewinnt Jubiläumsturnier

Mit einem stimmungsvollen Sportfest und einem hochklassig besetzten Fußballturnier hat der SV Döbbern 25 am heutigen Samstag sein 100-jähriges Bestehen gefeiert. Im Mittelpunkt der Jubiläumsveranstaltung stand das Duell zwischen David und Goliath: Der Kreisklassist trat gegen die beiden Oberligisten VfB 1921 Krieschow und SG Union 1919 Klosterfelde an – und zeigte dabei trotz klarer Ergebnisse viel Herz, Einsatz und sportliche Freude.

Gleich im Eröffnungsspiel wartete auf die Gastgeber aus Döbbern die wohl schwerste Aufgabe: Der VfB Krieschow, ein Oberligist mit Ambitionen, demonstrierte seine Klasse eindrucksvoll und setzte sich mit 16:1 durch. Die Offensive der Gäste überrollte den SV Döbbern, allen voran Aaron Stephan mit fünf Treffern, Steve Zizka mit vier und Toby Michalski mit drei Toren. Die anderen VfB-Tore erzielten Andy Hebler (2), Manuel Seibt (1) und Tobias Gerstmann (1). Dennoch blieb auch der Heimverein nicht torlos: Johannes Hendel verwandelte in der 27. Minute einen Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 1:5 – ein emotionaler Moment für das Team und das Publikum.

Krieschow gewinnt auch das Spitzenspiel gegen Klosterfelde

In der zweiten Begegnung des Tages trafen die beiden Oberligisten aufeinander. Die Partie zwischen dem VfB Krieschow und der SG Union Klosterfelde war ausgeglichen. Krieschow ging durch Martin Zurawsky kurz vor der Pause in Führung, Klosterfelde antwortete durch Maximilian Boritzki. Doch erneut war es Zurawsky, der in der 48. Minute den 2:1-Siegtreffer erzielte. Damit stand Krieschow schon vor der letzten Partie als Turniersieger fest.