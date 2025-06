Ein Jahr voller Überraschungen Vor etwa einem Jahr übernahm Frank Lenz als unbeschriebenes Blatt den Trainerposten des SV Jena-Zwätzen. Verlinkte Inhalte Landesklasse 1 Frank Lenz

In einem umfassenden Sommerinterview spricht der Zwätzen-Trainer über sein erstes Jahr in der Landesklasse, Herausforderungen, Höhepunkte, Ziele, Rückschläge und die Weiterentwicklung der Mannschaft...

Viele blickten im Sommer 2024 skeptisch in den Norden Jenas, da der neue Trainer zuvor bei der SV Fortuna aus Großschwabhausen tätig war, einem Verein, der in der Kreisliga spielte – also zwei Ligen unter dem Niveau der ersten Mannschaft der schwarz-roten. Zudem war Frank Lenz dort lediglich als Co-Trainer aktiv. Der Wechsel in die Landeklasse und die Übernahme der Cheftrainerrolle stellten sowohl für ihn als auch für den Verein einen enormen Schritt dar, insbesondere nach sieben Jahren erfolgreichen Fußballs unter Daniel Sander. Zusätzlich war die Herausforderung groß, da fünf Leistungsträger der ersten Mannschaft entweder ihre Karriere beendeten oder nach neuen Herausforderungen suchten.

Kaum jemand hätte ahnen können, welche Saison der SV Jena-Zwätzen vor sich hatte. Heute, wenn man sich in der Nähe der Brückenstraße umhört, überschlagen sich die Lobeshymnen. Man ist sich einig, den richtigen Trainer gefunden zu haben – nicht nur für die Gegenwart, sondern vor allem für die Zukunft. Frank Lenz ist ein Trainer, der den Fußball lebt und sich vollständig in das Vereinsleben integriert. Wenn kein Training oder Spiel der ersten Mannschaft ansteht, kickt er selbst bei den Alten Herren oder schaut sich ein Spiel der D-Jugend an. Hallo Frank, wie war deine erste komplette Saison als Trainer?

Frank Lenz: Die erste Saison war sowohl nervenaufreibend als auch anstrengend, aber gleichzeitig unglaublich spannend. Es bereitet mir große Freude, auf dem Platz zu stehen und mit den Jungs zu arbeiten. Nach einem Jahr erkennt man bei vielen Spielern deutliche Fortschritte, was mich sehr stolz macht. Zudem zeigen sich nun die Ergebnisse unserer Arbeit, was alles viel einfacher und entspannter erscheinen lässt.