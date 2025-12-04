Ein Jahr Robin Keiner bei den Galliern

FuPa Thüringen: Ein Jahr ist nun fast rum. Welche Entwicklung siehst du in deiner Mannschaft? Keiner: Vor allem im Ballbesitzspiel haben wir einen großen Schritt nach vorn gemacht. Wir spielen strukturierter, haben mehr Kontrolle, und jeder weiß inzwischen genau, welche Rolle er hat. Die Jungs übernehmen viel Verantwortung, auf und neben dem Platz. Das hat eine Weile gedauert, aber wir haben jetzt eine klare Spielidee, die perfekt zu diesem jungen Kader passt. Wir sind stolz darauf – auch wenn wir selbstverständlich ständig hinterfragen und weiter optimieren.

FuPa Thüringen: Robin, wie geht’s dir – und wie läuft es nach einem Jahr bei den Galliern? Robin Keiner: Mir geht’s richtig gut. Ich fühle mich rundum wohl, sowohl im Verein als auch im Umfeld. Die Arbeit mit der Mannschaft macht enorm viel Spaß. Und natürlich sind es auch die Ergebnisse, die mir zeigen, dass die Entscheidung für Großbardorf genau die richtige war. Hier ziehen alle in eine Richtung, wir haben ein ambitioniertes Ziel: die Mannschaft weiterzuentwickeln und oben mitzuspielen.

FuPa Thüringen: Du hast deinen Vertrag verlängert, die Gallier stehen auf Platz eins. Was ist euer Schlüssel zum Erfolg? Keiner: Ein riesiger Faktor ist unser Teamgefüge. Das ist im Vergleich zur Rückrunde der letzten Saison deutlich gewachsen. Da bildet sich gerade eine Mannschaft, die mir wirklich Freude macht. Wir haben klare Strukturen vorgegeben, aber mit Leben füllen müssen es die Spieler – und das machen sie großartig. Wir haben ein sehr gutes Miteinander, ständig im Austausch, und alle wollen Woche für Woche besser werden. Eine intakte Kabine ist für mich einer der wichtigsten Bausteine für Erfolg.

FuPa Thüringen: Man munkelt, ein guter Bekannter hätte deinen Weg nach Großbardorf geebnet. Wie lief die erste Kontaktaufnahme wirklich?

Keiner: Eigentlich unspektakulär. Großbardorf suchte nach dem Rücktritt des damaligen Trainers eine neue Lösung. Der Interimstrainer war Manuel Leicht – jemand, den ich noch aus meiner Zeit als Spieler hier kannte. Über ihn entstand der Kontakt, heute ist er mein Co-Trainer. Und ja, ein weiterer „Bekannter“ – nennen wir ihn ruhig Rick Brandl – hat meinen Namen über Social Media ins Gespräch gebracht. Danach folgten ehrliche Gespräche, und wir waren sehr schnell auf einer Wellenlänge.

FuPa Thüringen: Du kennst die Thüringenliga gut. Wo liegen die größten Unterschiede zur Landesliga Bayern?

Keiner: Das könnte man stundenlang aufdröseln. In der Thüringenliga geht vieles über Physis, Zweikämpfe, lange Bälle – das ist ein sehr direkter Fußball. In Bayern wird deutlich technischer und taktischer gespielt, strukturell sauberer. Die Qualität der Spieler ist in der Breite höher, viele Vereine arbeiten im Amateurbereich unglaublich professionell. Und organisatorisch ist man hier oft schon früher dran: Anfang Dezember hatten wir bereits Gespräche mit dem gesamten Kader für die nächste Saison. Das zeigt, wie weit Bayern in manchen Bereichen voraus ist.

FuPa Thüringen: Was ist dein sportliches Ziel für die restliche Saison?

Keiner: Wir wollen weiter junge Spieler nach oben führen – das ist ein zentraler Bestandteil unseres Konzepts. Und klar: Wenn man Erster ist, möchte man das auch ungern hergeben. Ich bin da ehrgeizig. Wir wollen oben bleiben.

FuPa Thüringen: Die Mannschaft ist extrem jung. Welche Perspektive siehst du in Großbardorf – und träumst du heimlich wieder von der Regionalliga?

Keiner: Die Perspektive ist riesig. Wir haben oft einen Altersdurchschnitt von 21 Jahren auf dem Platz – das ist verrückt jung. Viele stehen ganz am Anfang ihrer Entwicklung und werden in zwei, drei Jahren auf einem völlig anderen Niveau sein. Selbst unsere erfahrenen Spieler sind Mitte 20, also ebenfalls noch nicht am Limit. Das zeigt, welches Potenzial in diesem Verein steckt.

Ob die Regionalliga ein konkretes Ziel ist? Schwierige Frage. Dafür gehören viele Faktoren zusammen. Aber ich bin als Trainer wie früher als Spieler: Ich will so hoch wie möglich arbeiten – im Idealfall mit Großbardorf. Kurzfristig heißt das: Aufstieg anpeilen und uns in der nächsten Liga beweisen. Alles andere ist Zukunftsmusik. Wir tun gut daran, im Hier und Jetzt zu bleiben.