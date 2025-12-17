Ein Jahr Nils Brandt bei Germania Hilfarth – Eine Erfolgsgeschichte

Heute genau vor einem Jahr hat Nils Brandt das Traineramt unserer 1. Mannschaft bei Germania Hilfarth übernommen. Anlass genug, um innezuhalten und auf ein äußerst erfolgreiches erstes Jahr zurückzublicken.

Seit seinem Amtsantritt hat Nils nicht nur sportlich klare Akzente gesetzt, sondern auch die Entwicklung der Mannschaft nachhaltig vorangetrieben. Mit viel Engagement, Fachkompetenz und einer klaren Spielidee ist es ihm gelungen, das Team kontinuierlich zu stabilisieren und weiterzuentwickeln.

Die sportliche Bilanz nach einem Jahr kann sich mehr als sehen lassen:

Aktuell belegt unsere 1. Mannschaft einen hervorragenden 2. Platz in der Bezirksliga Staffel 4 und gehört damit zu den absoluten Top-Teams der Liga. Ein besonderes Highlight war zudem der Gewinn der Stadtmeisterschaft Hückelhoven 2025, der den eingeschlagenen Weg eindrucksvoll bestätigt.

Neben den sportlichen Erfolgen zeichnet Nils Brandt vor allem seine akribische Arbeit, sein Gespür für die Mannschaft und seine positive Art im Umgang mit Spielern, Betreuern und Verantwortlichen aus. Er hat es geschafft, eine geschlossene Einheit zu formen, in der Einsatzbereitschaft, Teamgeist und Leidenschaft für den Verein im Vordergrund stehen.

Der gesamte Verein Germania Hilfarth bedankt sich herzlich bei Nils Brandt für die hervorragende Arbeit im vergangenen Jahr. Wir sind stolz auf das Erreichte und freuen uns sehr auf die weitere gemeinsame Zukunft.