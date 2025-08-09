Ein Jahr nach dem Umbruch: Wahlscheider SV will zurück in obere Hälfte

Der Wahlscheider SV dürfte das Gröbste geschafft haben: Nach dem Umbruch im vergangenen Sommer wurde es in der Hinrunde kurzzeitig mal brenzlig - letztlich reicht eine starke Phase nach der Winterpause aber, um sich zum größten Teil aus dem Abstiegsgeschehen rauszuhalten. Unter dem Strich stand der elfte Platz und eine Erkenntnis. "Wenn wir alle an unsere Leistungsgrenze kommen, können wir alle Mannschaften der Liga schlagen. Gelingt dies nicht, können wir aber auch gegen alle Mannschaften dieser Liga verlieren", erklärt WSV-Trainer Linus Werner.

Mittlerweile laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison natürlich auf höchsten Touren. Spielerisch soll es noch mehr Richtung "Dominanz in Ballbesitz durch mehr Flexibilität im Spielaufbau" und "mehr Effektivität im letzten Drittel" gehen, so Werner. Nach dem Umbruch vor gut einem Jahr geht es nun nicht mehr um die absoluten Basics, sondern immer mehr um Feinheiten.

Im vergangenen Sommer musste der 40-jährige Chefcoach noch acht Neue, darunter fünf Spieler aus der U19 integrieren. Nun bleibt der Stamm erhalten - einzig Stammkeeper Stefan Funken (Karriereende) und David Thöne (berufliche Gründe) stehen dem WSV in der kommenden Spielzeit nicht mehr zur Verfügung. Zumindest nicht mehr auf dem Platz: Funken bleibt der Mannschaft als Torwarttrainer erhalten.

Die zwei Abgänge kompensiert der Vorjahres-Elfte mit vier externen Neuzugängen. Zum einen kommt Torwart Fabian Demmer vom TuS Birk. Zusammen mit dem 19-jährigen Tom Reissberg - der in der vergangenen Saison schon acht Mal für Wahlberg zwischen den Pfosten stand - soll Demmer der direkte Nachfolger von Neu-Torwarttrainer Funken sein. Yves Sauer ist ein alter Bekannter von Trainer Werner. Der 21-jährige Schienenspieler spielte beim TuS Immekeppel bereits unter dem WSV-Coach und folgt seinem alten Trainer nun mit einem Jahr Verspätung in die Bezirksliga. Samuel Velez Moreno ist gerade einmal 18 Jahre alt und kommt aus der U19 der Sportfreunde Troisdorf. Der "robuste und zweikampfstarke" zentrale Mittelfeldspieler, wie Werner seinen neuen Mann charakterisiert, geht beim Wahlscheider SV nun seine ersten Schritte im Herrenbereich. Auch Jan Bauer ist ein Transfer mit Zukunft. Der 21-jährige Mittelstürmer kickte bereits bis 2024 in Wahlscheid und kehrt nun nach einem Jahr beim Heiligenhauser SV zurück.

Unter dem Strich eine "wunschgemäße" Kaderplanung, so Werner, der sich eine Steigerung zur abgelaufenen Saison wünscht. Ein einstelliger Tabellenplatz soll es werden. Im vergangenen Jahr fehlte nur ein einziger Punkte zu Platz neun - mit dem gefestigteren Kader soll es nun klappen. Mit Landesligist Eintracht Verlautenheide wartet im Mittelrheinpokal am 24. August gleich ein echter Gradmesser.