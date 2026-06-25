Ein Jahr mit dem Aufsteiger

Die Eppelheimer Mannschaft nach dem geglückten Aufstieg im Relegationsfinale gegen Östringen. – Foto: Berthold Gebhard

Unser Autor hat die Fußball-Landesliga Rhein-Neckar, und damit auch den ASV Eppelheim in seiner Funktion als Reporter der Rhein-Neckar-Zeitung das ganze Jahr begleitet. Dadurch konnte er die Erfolgsgeschichte hautnah erleben. Chronologie einer denkwürdigen Spielzeit.

Der ASV Eppelheim hat in der Landesliga ein Kunststück fertiggebracht, das seinesgleichen sucht. Mit sagenhaften vierzehn Siegen in Serie wurde ein unaufhaltsam scheinender Rückstand auf die Aufstiegsplätze wettgemacht. Zum Schluss stand die Qualifikation für die Verbandsliga Nordbaden. Doch das Fußballwunder ist kein Zufall. Es entspringt vielmehr einer detaillierten Planung, viel Herzblut und dem Glauben in die eigene Stärke.

Hat die Mannschaft vielleicht gedacht, es geht jetzt mit etwas weniger? Seit dem Triumph gegen Srbija gewinnt man nicht mehr. In fünf Spielen gab es lediglich vier Punkte. Beim Zweiten, VfR Mannheim II, verliert man knapp, aber verdient, mit 4:3. Damit wächst der Abstand zum Relegationsplatz auf elf Punkte. "Der Aufstiegszug ist abgefahren. Ohne Halt in Eppelheim", räumt Gio Vitali gegenüber der RNZ zerknirscht ein.

Auch im Pokal ist man ausgeschieden. Die erste Mannschaft des VfR Mannheim zeigt den fußballpubertierenden jungen Eppelheimern deutlich ihre Grenzen auf. Mit 1:5 ist der Landesligist ohne Chance. Schaut man in die Gesichter auf der Eppelheimer Bank, sieht man einen bislang wenig beobachteten Ausdruck: Ratlosigkeit.

…dann kommt von irgendwo 'ne Siegesserie her. Seit das Aufstiegsrennen aus den Köpfen der Spieler ist, gewinnt der ASV wieder. Mal glanzvoll, 6:1 gegen Viernheim, mal mit überzeugender Moral, 3:2 gegen St. Leon. Aber sie gewinnen.

Zum "Tanz in den Mai" fidelt man Rot-Weiß Rheinau mit 4:1 vom Feld, der achte Dreier in Folge. Und weil man so schön im Laufen ist, taucht am Horizont des Saisonrennens auf einmal etwas verloren Geglaubtes auf. Erst nur verschwommen, dann immer deutlicher. Der von Vitali angesprochene Aufstiegszug ist ins Stocken gekommen. Und auf einmal wieder sichtbar! Jetzt dürfen es nur nicht die Spieler sehen.

31.05.2026: 18.15 Uhr: Aus und vorbei

Achim Scharwatt ist nicht zu beneiden. Der Vorsitzende hatte solche Hoffnung, dass seine Mannschaft zum ersten Mal seit Jahrzehnten in die Verbandsliga aufsteigt. Vor dem letzten Saisonspiel gegen Srbija Mannheim hat man sich tatsächlich auf einen Punkt an den zweiten Platz herangeschoben. Ein Sieg und man hat die Relegation sicher, eventuell sogar die Meisterschaft. Aber im entscheidenden Moment versagen der Truppe die Nerven. Aiman Kurt trifft die Schmid-Elf mit einem Doppelpack ins Herz. Mitte der zweiten Halbzeit liegt man 0:2 hinten. Das war's.

31.05.2026, 18.40 Uhr: Achterbahnfahrt der Gefühle

Achim Scharwatt ist weiter nicht zu beneiden. Dieses Mal aber wegen der Gefühlsschwankungen, die er durchleiden muss. Zunächst trifft Erik Himmes zum Anschluss. Fünf Minuten vor dem Ende gelingt Till Hartmann der Ausgleich. Jetzt ist in der Nachspielzeit noch alles möglich. Platz drei, Relegationsplatz oder sogar Meisterschaft (wenn im Parallelspiel der VfR Mannheim II gegen den ASC Neuenheim verliert). Das ganz große Zittern geht los.

31.05.2026: Der Wahnsinn

Es läuft die 98. Minute und damit definitiv die letzte Aktion. Eppelheim erhält nochmal einen Freistoß. Jetzt heißt es alles oder nichts. Alles was Rang und Namen hat, versammelt sich im Strafraum von Srbija.

Doch leider gerät der Freistoß zu lang. Enttäuscht wenden sich erste Eppelheimer ab. Der Ball fliegt zielgenau in Richtung der offenen Arme von Srbijas Schlussmann Sven Sulzbacher. Der Torwart geht dem Ball entgegen, stoppt dann ab und faustet! Mitten in das Getümmel.

Auf einmal sieht Till Hartmann den Ball vor sich liegen. Er jagt ihn geistesgegenwärtig über die Linie. Danach ist Ekstase pur. Auf den Rängen kennt der Jubel keine Grenzen. Und die Mannschaft ist sowieso außer Rand und Band. ASV Eppelheim nimmt an der Relegation teil! Unglaublich.

10.06.2026 Die höchste aller Hürden:

Die Ehe von Markus Schmid wird auf eine echte Probe gestellt. Der Trainer räumt ein, dass er im Familienurlaub etwas arg viel an den Fußball gedacht hat, zum Ärger seiner Frau. Aber wer will es ihm verdenken. Die nächste Nervenschlacht liegt erst wenige Tage zurück. Jetzt steht schon der schwerste Gegner der Saison ins Haus.

Der Reihe nach:

Gegen die Spielvereinigung Neckarelz muss der ASV im Relegationshalbfinale bis ins Elfmeterschießen. In der Verlängerung haben die Odenwälder derartig viele klare Chancen, dass die gesamte Eppelheimer Führungsriege danach einen Antrag auf Frühberentung stellen könnte, wegen überstrapazierter Nerven. Doch im "Schießen-vom-Punkt" hat man schließlich die Nase vorn. Die Heidelberger gewinnen mit 8:7 und stehen im Finale.

Doch jetzt geht es gegen den absoluten Favoriten. Die Situation erinnert an die Pokalsaison des VfB Stuttgart. Man hat es in das Finale geschafft, aber da warten jetzt halt die Bayern. So muss der ASV Eppelheim jetzt gegen den FC Östringen. Gewissermaßen die Bayern der Landesliga.

Östringen lechzt nach mehreren erfolglosen Relegationsfinals förmlich nach dem Aufstieg. Und die Mannschaft hat es in sich. Patrick Rödling und Dennis Gerber alleine haben schon 55 Tore erzielt. Hinzu kommen weitere Ausnahmekönner, wie Ex-U19-Bundesligaspieler Furkan Cevik oder der zukünftige Heddesheimer Torwart Marc Wörlitz.

So viele Hürden hat Eppelheim schon genommen, aber die höchste, sie kommt noch. Der gesamte Verein rüstet sich.

13.06.2026 Die Krönung

Das Finale wird zum Triumphzug. Hunderte Anhänger des ASV pilgern nach Bammental und bilden eine "schwarze Wand". Auf dem Rasen hebt Dennis Geißelmann die Welt des Klubs aus den Angeln. In der 49. Minute kommt er gerade noch mit dem Kopf an eine Flanke und kann die Flugbahn des Balles leicht, aber entscheidend verändern. Die Kugel schlägt im linken unteren Eck ein. Auf einmal explodiert die gesamte Eppelheimer Bank. Alle Spieler stürzen sich aufeinander und Geißelmann verschwindet in einem Knäuel aus freudetrunkenen Kollegen.

Was dann kommt, ist wie aus einem Film, dessen Drehbuch extra auf die Wünsche von Markus Schmid und Gio Vitali zugeschnitten ist. Als würde man ein Lehrvideo für "Markus-Schmid-Fußball" drehen, so bewegen sich die Spieler auf dem Feld. Sie laufen, als gäbe es kein Morgen, spielen hochintensives Pressing. Und in des Gegners Hälfte stürzen sie die Östringer mit Spielwitz und Kreativität von einer Verlegenheit in die nächste. Mit mehreren Kontern ist das ASV-Team mehrfach ganz nah vor dem 2:0. Zumindest deutlich näher als Östringen dem 1:1. Dass sie ihre Chancen nicht verwerten, ist zwar ärgerlich, aber nach 95 Minuten auch vergessen. Mit dem Schlusspfiff brechen alle Dämme. Die nächste Sensation ist geschafft. Der ASV Eppelheim steigt tatsächlich in die Verbandsliga Nordbaden auf!

Gio Vitali trägt freudetrunken seine Tochter über den Bammentaler Rasen. Und Markus Schmid, seine Kinder sind schon zu groß zum Tragen, ist schon nass von den Bierduschen. Doch beide strahlen sie. Ihr Plan ist aufgegangen. Das Ziel ist erreicht. Auf eine Art und Weise, die so schnell nicht mehr wiederkommen wird. Was eine Saison!