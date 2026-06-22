Ein Jahr mit dem Aufsteiger

Auf Dennis Geißelmanns Tore war Verlass beim ASV Eppelheim. – Foto: Alex Tiedl

Unser Autor hat die Fußball-Landesliga Rhein-Neckar, und damit auch den ASV Eppelheim in seiner Funktion als Reporter der Rhein-Neckar-Zeitung das ganze Jahr begleitet. Dadurch konnte er die Erfolgsgeschichte hautnah erleben. Chronologie einer denkwürdigen Spielzeit. Teil 1. Der zweite folgt in zwei Tagen.

Der ASV Eppelheim hat in der Landesliga ein Kunststück fertiggebracht, das seinesgleichen sucht. Mit sagenhaften vierzehn Siegen in Serie wurde ein unaufhaltsam scheinender Rückstand auf die Aufstiegsplätze wettgemacht. Zum Schluss stand die Qualifikation für die Verbandsliga Nordbaden. Doch das Fußballwunder ist kein Zufall. Es entspringt vielmehr einer detaillierten Planung, viel Herzblut und dem Glauben in die eigene Stärke.

Die wohl wichtigste Entscheidung für den Aufstieg 2026 trifft Eppelheims Sportdirektor Gio Vitali, da läuft noch die Saison 2024/25. Weil der aktuelle Trainer Frank Engelhardt zum Saisonende seinen Rücktritt verkündet, muss Vitali einen neuen Übungsleiter suchen. Gerade im Amateurfußball ist dies immer eine Herkulesaufgabe. Aber der Sportchef sieht darin eine Chance. Die "Wohlfühloase", als die der Verein in der Landesliga verschrien ist, soll aufgelöst werden.

Mit einem verjüngten Kader und einem hungrigen Trainer will der Klub langfristig die Ligaspitze anpeilen. Die Entscheidung fällt auf den 45-jährigen Markus Schmid, der zuvor die A-Junioren der SG Heidelberg-Kirchheim trainiert hat und unter anderen DFB-Stützpunktkoordinator beim badischen Fußballverband gewesen ist. Seine erste Amtshandlung: Es wird dreimal wöchentlich trainiert, statt wie bisher zweimal.

Die RNZ erscheint zum traditionellen Teamcheck vor der Saison. Und der Redakteur staunt nicht schlecht. Verabredet hat man sich 30 Minuten vor Trainingsbeginn am Platz. Aber Markus Schmid fehlt. Weil er schon seit 15 Minuten das Training aufbaut.

Die gut geplanten Übungen werden genauestens vorbereitet. Erst dann ist Zeit für die Presse. Im Gespräch ist die Vorfreude spürbar. "Ich möchte innerhalb der nächsten zwei Jahre um den Aufstieg mitspielen", verspricht der Übungsleiter. Man glaubt es ihm aufs Wort.

Oktober 2025: Ist das Glas halbvoll?

Nach sechs Spieltagen hat der ASV zehn Punkte. Noch kein Spiel verloren, aber auch erst zwei gewonnen. Das neuformierte Team setzt zwar merklich die Vorgaben von Trainer Schmid um. Es wird hoch gepresst, sehr laufintensiv gespielt. Aber die Punktausbeute hat sich im Vergleich zum vorherigen Jahr nur geringfügig verbessert. Auch die Ergebnisse werfen Fragen auf: 3:3 gegen Bammental, 4:4 gegen Dossenheim, 4:4 gegen den VfR Mannheim II. Ist die Mannschaft offensivstark? Oder defensivschwach? Das kann zunächst nicht wirklich beantwortet werden. Das Umfeld des ASV beäugt den Werdegang zumindest weiter kritisch.

Ein erstes Highlight gibt es im Pokal. Die Oberliga-Topmannschaft FC Nöttingen gerät in die Eppelheimer Pressingmaschine und wird mit 4:2 nach Hause geschickt. Da deutet die Elf ihr Potential an.

Dezember 2025: Der Höhenflug

Elf Spieler von Srbija Mannheim schauen sich fragend an. Was passiert hier gerade? Die Serben sind aktuell Spitzenreiter der Landesliga. Dass sie mal zur Halbzeit zurückliegen kommt vor. Aber dass sie gegen eine Mannschaft chancenlos sind – das ist neu. Besagte Mannschaft ist der ASV Eppelheim. Und an diesem Tag setzt Markus Schmid mit seinem Team ein deutliches Zeichen, wo er hinwill. Die Offensivmaschinerie der Eppelheimer läuft wie geschmiert. Das Pressing erdrückt den Gegner förmlich.

Am Ende siegt "Eppele" 4:2 beim Spitzenreiter und schließt bis auf zwei Punkte auf. Jetzt kommt Euphorie im Klub auf. "Angekommen im Aufstiegskampf" titelt die RNZ. Auch Markus Schmid zeigt sich selbstbewusst: "Wir können gegen jede Mannschaft gewinnen."