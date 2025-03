Ein Jahr Fulle-Kicker: Zwischenbilanz mit Ausblick auf neue Wege

Kreisliga C

Mit viel Engagement und Leidenschaft hat sich der Verein in der Region etabliert – nun steht mit der Gründung einer eigenen Jugendabteilung der nächste große Schritt bevor.

Ein Jahr nach Gründung ziehen die Fulle-Kicker eine durchweg positive Bilanz. 365 Tage, in denen der junge Verein aus Kassel sportlich wie organisatorisch gewachsen ist – getragen von einem engagierten Umfeld, vielen ehrenamtlichen Helfern und großer Unterstützung aus der Region.

Mit Blick auf die Zukunft geht der Verein nun einen richtungsweisenden Schritt: Ab Sommer 2025 wird unter dem Dach der Fulle-Kicker eine eigene Jugendabteilung entstehen. In enger Kooperation mit der SG Dennhausen/Dörnhagen formiert sich in Fuldabrück die neue JSG Fulle-Kicker Fuldabrück – zunächst für die Jahrgänge 2015 bis 2019, also Bambini bis E-Jugend.