Ein Jahr der Ernüchterung: VfL Herrenberg künftig wieder Oberligist

Der Aufstieg hatte den VfL Herrenberg in eine neue Wirklichkeit geführt, in die dritthöchste Spielklasse, in der Versäumnisse schneller bestraft und kurze Schwächephasen selten verziehen werden. Ein Jahr nach dem souveränen Titel in der Oberliga Baden-Württemberg endete die Saison in der Frauen-Regionalliga Süd ernüchternd: Platz zwölf, 16 Punkte, 23:54 Tore, der direkte Wiederabstieg zusammen mit dem FFC Wacker München und der SG Haitz. Was blieb, war eine Spielzeit voller Brüche: sportliche Rückschläge, ein interner Einschnitt im Herbst, ein Trainerwechsel im Abstiegskampf und einzelne Momente, die daran erinnerten, weshalb Herrenberg den Sprung nach oben überhaupt geschafft hatte.
Sportlich begann die Runde nicht ohne Hoffnung. Nach dem 1:2 bei der SpVgg Greuther Fürth setzte Herrenberg mit dem 5:1 gegen die SG Haitz früh ein kräftiges Zeichen, holte beim SC Freiburg II ein 1:1 und schlug Wacker München mit 2:1. Doch aus diesem ordentlichen Start entstand keine Stabilität. Niederlagen gegen den SC Sand II, den SV 67 Weinberg und den Karlsruher SC zeigten, wie eng die Luft in dieser Liga wurde. Zwar gelang Ende Oktober ein 2:1 gegen Hessen Kassel, doch die Hinrunde kippte mit Niederlagen gegen Eintracht Frankfurt III, Kickers Offenbach und Hoffenheim II endgültig in den Abstiegskampf.
Im Herbst verschärfte sich die Lage auch abseits des Platzes. Der Verein trennte sich gleich von acht Spielerinnen, darunter Kapitänin und Führungsspielerin Selina Walter sowie Torjägerin Franka Ziegler. Für einen Aufsteiger, der ohnehin um Rhythmus und Widerstandskraft rang, war dieser interne Knall ein schwerer Einschnitt. Danach wirkte vieles brüchig: Das 1:6 gegen Greuther Fürth vor der Winterpause stand sinnbildlich für eine Mannschaft, die sportlich und strukturell neu sortiert werden musste. Umso bemerkenswerter war der Lichtblick im Winter, als Herrenberg die Hallenfußball-Gala im Sindelfinger Glaspalast gewann und kurzzeitig Selbstvertrauen sammelte. Doch die Regionalliga ließ für Erholung kaum wirklich Zeit und Raum.
Doch der Frühling brachte keine Wende. Nach dem 5:0 bei der SG Haitz folgten bittere Wochen: ein 1:4 gegen Freiburg II, ein 0:1 bei Wacker München, ein 1:6 gegen den SC Sand II, danach knappe Niederlagen gegen Weinberg und Hessen Kassel. Ende April übernahm Patrick Recknagel, zuvor Jugendtrainer beim VfB Stuttgart und für die württembergische Auswahl zuständig, das Cheftraineramt. Steven Riechers beendete nach 86 Einsätzen seine Amtszeit. Der späte 1:0-Sieg gegen Kickers Offenbach war ein Ausrufezeichen, doch er kam zu spät. Auch deshalb blieb der Rückstand in der Tabelle am Ende unüberbrückbar. Das 0:2 bei Hoffenheim II setzte den Schlusspunkt.
Auch die Pokalwege erzählten von Nähe und Enttäuschung. Im DFB-Pokal verlor Herrenberg Mitte August 0:2 gegen Ligakonkurrent Kickers Offenbach. Im WFV-Pokal gelang zunächst ein deutliches 7:1 gegen die SSG Ulm, ehe im Viertelfinale beim TSV Neuenstein nach zwei Gegentreffern in der Nachspielzeit das unglückliche Aus beim 2:3 folgte. Im Vorjahr hatte der VfL noch im Finale gestanden. Nun geht es zurück in eine stark besetzte Oberliga Baden-Württemberg mit Heidenheim, Neuenstein, Hegnach und Alberweiler. Die Abschiede von Annika Schmidt, Chrissy Riechers, Tiffanie Schiewe, Sina Rahm, Jennifer Marquart, Marie Gleixner und Emma Knies zeigen, dass der Umbruch weitergeht und Probetrainings nötig macht.