Ein Jahr der Ernüchterung: VfL Herrenberg künftig wieder Oberligist Nach dem Regionalliga-Aufstieg folgt ein Jahr mit Rückschlägen und Umbrüchen - nun will der VfL Herrenberg wieder in der Oberliga angreifen. von red · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sportfotografie Schwalm Eder

Der Aufstieg hatte den VfL Herrenberg in eine neue Wirklichkeit geführt, in die dritthöchste Spielklasse, in der Versäumnisse schneller bestraft und kurze Schwächephasen selten verziehen werden. Ein Jahr nach dem souveränen Titel in der Oberliga Baden-Württemberg endete die Saison in der Frauen-Regionalliga Süd ernüchternd: Platz zwölf, 16 Punkte, 23:54 Tore, der direkte Wiederabstieg zusammen mit dem FFC Wacker München und der SG Haitz. Was blieb, war eine Spielzeit voller Brüche: sportliche Rückschläge, ein interner Einschnitt im Herbst, ein Trainerwechsel im Abstiegskampf und einzelne Momente, die daran erinnerten, weshalb Herrenberg den Sprung nach oben überhaupt geschafft hatte.

Sportlich begann die Runde nicht ohne Hoffnung. Nach dem 1:2 bei der SpVgg Greuther Fürth setzte Herrenberg mit dem 5:1 gegen die SG Haitz früh ein kräftiges Zeichen, holte beim SC Freiburg II ein 1:1 und schlug Wacker München mit 2:1. Doch aus diesem ordentlichen Start entstand keine Stabilität. Niederlagen gegen den SC Sand II, den SV 67 Weinberg und den Karlsruher SC zeigten, wie eng die Luft in dieser Liga wurde. Zwar gelang Ende Oktober ein 2:1 gegen Hessen Kassel, doch die Hinrunde kippte mit Niederlagen gegen Eintracht Frankfurt III, Kickers Offenbach und Hoffenheim II endgültig in den Abstiegskampf. Im Herbst verschärfte sich die Lage auch abseits des Platzes. Der Verein trennte sich gleich von acht Spielerinnen, darunter Kapitänin und Führungsspielerin Selina Walter sowie Torjägerin Franka Ziegler. Für einen Aufsteiger, der ohnehin um Rhythmus und Widerstandskraft rang, war dieser interne Knall ein schwerer Einschnitt. Danach wirkte vieles brüchig: Das 1:6 gegen Greuther Fürth vor der Winterpause stand sinnbildlich für eine Mannschaft, die sportlich und strukturell neu sortiert werden musste. Umso bemerkenswerter war der Lichtblick im Winter, als Herrenberg die Hallenfußball-Gala im Sindelfinger Glaspalast gewann und kurzzeitig Selbstvertrauen sammelte. Doch die Regionalliga ließ für Erholung kaum wirklich Zeit und Raum.