Ein Jahr der Dominanz: TSV Elstorf macht Landesliga-Aufstieg perfekt

Der VfL Westercelle übergab den Druck am Samstagabend mit ihrem Sieg bei der Eintracht Elbmarsch wieder an den TSV Elstorf. Der Tabellenführer gab sich allerdings von Beginn an keine Blöße: Nach einem Diagonalball von Dustin Jahn setzte Michel Claaßen als heutiger Schienenspieler Sturmspitze Philipp Wolfram in Szene, der die Kugel aus kurzer Distanz über die Linie drückte (8.).

Anschließend ließen die Gäste einige Möglichkeiten liegen, um dann doch noch vor der Pause für klare Verhältnisse zu sorgen. Cedric Rathje nahm eine Eckball-Hereingabe von von Reith am zweiten Pfosten runter, ließ seinen Gegenspieler aussteigen und bediente Teamkollege Christopher Schulze, der letztlich vollstreckte (43.). Kurz danach wirbelte Sam-Jeremy Siewert die halbe SVA-Hintermannschaft auf und lupfte zum 3:0 ein (45.).

Nach dem Seitenwechsel war es abermals Wolfram, der mit einem Dropkick von der Strafraumkante sehenswert auf 4:0 stellte (58.). Damit war der Bann für die Elstorfer endgültig gebrochen, die durch die weiteren Tore von Rathje (63.), Björn Jarmer (84.) und Timo von Reith (90.+1) allmählich die Feierlichkeiten vorbereiten. Die Kicker von der Schützenstraße waren fast die komplette Spielzeit an der Spitze und behielten trotz des Dauerdrucks aus Westercelle bis zum Schluss die Nerven.