Ein Italiener für den MSV 1919 Neuruppin, FC Deetz mit Zugang

FC Deetz

Der FC Deetz hat seinen ersten Winterneuzugang vorgestellt: Justin Otto schließt sich dem Klub aus der 1. Kreisklasse A Havelland an. Der 22-Jährige wurde beim FC Brandenburg 03 ausgebildet und durchlief dort den gesamten Nachwuchsbereich bis zur B-Jugend. In dieser Phase sammelte er bereits Erfahrungen auf Landesebene und legte die Grundlage für seine weitere sportliche Entwicklung.

Otto ist Rechtsfuß und gilt als flexibel einsetzbar. Er kann sowohl im zentralen Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung spielen und erweitert damit die personellen Optionen des Trainerteams. Nach einer längeren fußballerischen Pause will der Neuzugang nun wieder angreifen. Trainer Denny Stübe beschreibt den Schritt als bewusste Entscheidung des Spielers und kündigt an, ihn auf dem Weg zurück zu alter Stärke eng begleiten zu wollen.

Beim FC Deetz wird die Verpflichtung als Perspektivtransfer gewertet. Verein und Trainerstab freuen sich auf die gemeinsame Zeit und setzen darauf, dass Otto sportlich wieder schnell Anschluss findet.

