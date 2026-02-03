Ein Italiener für den MSV 1919 Neuruppin, FC Deetz mit Zugang

Bei den Vereinen hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Der FC Deetz hat seinen ersten Winterneuzugang vorgestellt: Justin Otto schließt sich dem Klub aus der 1. Kreisklasse A Havelland an. Der 22-Jährige wurde beim FC Brandenburg 03 ausgebildet und durchlief dort den gesamten Nachwuchsbereich bis zur B-Jugend. In dieser Phase sammelte er bereits Erfahrungen auf Landesebene und legte die Grundlage für seine weitere sportliche Entwicklung.
Otto ist Rechtsfuß und gilt als flexibel einsetzbar. Er kann sowohl im zentralen Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung spielen und erweitert damit die personellen Optionen des Trainerteams. Nach einer längeren fußballerischen Pause will der Neuzugang nun wieder angreifen. Trainer Denny Stübe beschreibt den Schritt als bewusste Entscheidung des Spielers und kündigt an, ihn auf dem Weg zurück zu alter Stärke eng begleiten zu wollen.
Beim FC Deetz wird die Verpflichtung als Perspektivtransfer gewertet. Verein und Trainerstab freuen sich auf die gemeinsame Zeit und setzen darauf, dass Otto sportlich wieder schnell Anschluss findet.
+++
+++
Der MSV 1919 Neuruppin hat kurz vor dem Ende der Winterwechselperiode seinen vierten Neuzugang präsentiert und damit einen weiteren Wunsch von Trainer Dietmar Demuth erfüllt. Mit Caua Belizario wechselt ein 20-jähriger Perspektivspieler in die Brandenburgliga. Der Italiener kommt aus der brasilianischen U-20-Nachwuchsliga vom Zweitligisten SE Itapirense in die Fontanestadt und soll die Defensive verstärken.
Sportlicher Leiter Stefan Prüfer begründet die Verpflichtung mit der aktuellen Personalsituation. Mehrere Spieler sind angeschlagen oder fallen verletzt aus, weshalb zusätzlicher Bedarf bestand. Belizario ist vielseitig einsetzbar, kann sämtliche Defensivpositionen bekleiden und auch im defensiven Mittelfeld spielen. Genau diese Flexibilität gab letztlich den Ausschlag für den Transfer.
„Wir freuen uns sehr, dem jungen Spieler die Möglichkeit zu geben, in Deutschland Fuß zu fassen, und hoffen auf die richtige Verstärkung“, erklärte Prüfer. Beim MSV wird der Neuzugang als Investition in die Zukunft gesehen – verbunden mit der Erwartung, dass er sportlich schnell Anschluss findet und der Mannschaft unmittelbar helfen kann. Entsprechend herzlich fällt die Begrüßung in Neuruppin aus.