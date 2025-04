Ein internationales Fußballfest der Spitzenklasse 7. Sparkasse Barnim Junior-Cup für F-Junioren: Organisiert vom FV Preussen Eberswalde

Am 26. und 27. April 2025 veranstaltet der FV Preussen Eberswalde den Sparkasse Barnim Junior-Cup für F-Junioren mit 48 Mannschaften aus 11 Bundesländern sowie den europäischen Nachbarländern Polen, Tschechien und Dänemark.

Auf der Waldsportanlage in der Schönholzer Straße 20 im Ortsteil Finow der Stadt Eberswalde treffen hochkarätige Nachwuchsteams vom 1. FC Union Berlin (Titelverteidiger), FC Augsburg, RB Leipzig, VFL Bochum, 1. FC Köln, Hertha BSC, Hamburger SV, TSV 1860 München und viele weitere renommierten Clubs aufeinander. Aufgrund der großen Nachfrage wurde das Turnier kurzerhand von 24 Mannschaften auf 48 Teilnehmer ausgeweitet.

Der Sparkasse Barnim Junior-Cup hat sich mittlerweile als eines der bedeutendsten Nachwuchsturniere Deutschlands etabliert. In den vergangenen Jahren konnten bereits große Vereine wie Hertha BSC, der FC Bayern München und Sparta Prag den begehrten Titel erringen. Auch in diesem Jahr verspricht das internationale Teilnehmerfeld spannende Spiele auf höchstem Niveau. Neben den deutschen Top-Teams treten auch internationale Spitzenmannschaften wie der FC Kopenhagen, Slavia Prag, Slask Wroclaw, Gornik Zabrze und Pogon Stettin an. Diese Mischung aus nationalen und internationalen Teams sorgt für eine unverwechselbare Atmosphäre und ermöglicht es den jungen Spielern, sich auf großer Bühne zu beweisen.