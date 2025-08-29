Ein intensives Derby

Frühe Führung für Ballendorf. Bereits in der 2. Minute nutzte Ballendorf einen kapitalen Fehler im Spielaufbau der Gäste: Tappert antizipierte einen schwachen Rückpass, setzte nach und legte clever quer auf Wachter, der eiskalt ins linke Eck vollendete – 1:0 für Fortuna!

Im Derby zwischen Fortuna Ballendorf und der SGM Albeck/Göttingen entwickelte sich von Beginn an ein hitziges und ereignisreiches Spiel, das bereits in den ersten Minuten ordentlich Fahrt aufnahm.

Dann überschlagen sich die Ereignisse: In der 22. Minute wird Wachter gefoult, sein Mitspieler Moritz revanchiert sich, wird aber selbst von einem Albecker Spieler mit der Hand am Halsbereich gestoßen – klare Rote Karte für die Gäste. Nur zwei Minuten später (24. Minute) bekommt Albeck dennoch einen Elfmeter zugesprochen, nachdem Böttcher seinen Gegenspieler anscheinend gestoßen hatte. Doch in der 25. Minute krönt unser Torwart Wachter seine Leistung erneut, taucht stark ab und pariert den präzisen geschossenen Elfer ins linke Aus. Wahnsinns Stimmung auf den Rängen.

In der 12. Minute versuchte Seeger einen Angriff über rechts, doch der Unparteiische unterband die Aktion, da sich Seeger zuvor im Zweikampf regelwidrig durchgesetzt hatte. Kurz darauf (16. Minute) jubelte Ballendorf erneut – doch das vermeintliche 2:0 wurde wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen. In der 20. Minute dann die Riesenchance für Albeck: Nach einem Foul von Metzger kurz vor dem Strafraum setzte der Gast den Freistoß brandgefährlich aufs Kreuzeck, doch Keeper Wachter parierte glänzend zur Ecke.

Nach der turbulenten Anfangsphase beruhigte sich das Spiel etwas. Die Gäste übernahmen mehr Spielkontrolle, während Ballendorf in den Verwaltungsmodus schaltete. In der 37. Minute kam es zu zwei strittigen Aktionen: Erst foulte Wachter erneut und wurde vom Schiedsrichter ermahnt, kurz darauf traf Lonsinger Tim unglücklich – kein böses Foul, aber deutlich spürbar. Trainer Alexander zeigte sich lautstark unzufrieden und wurde selbst vom Schiri ermahnt. In der 42. Minute musste Tim Metzger nach dem Tritt von Lonsinger angeschlagen vom Feld – für ihn kam Tim Bollinger ins Spiel. Kurz vor der Pause dann nochmal eine gute Gelegenheit für Ballendorf: Flo setzt sich stark durch, doch ein Albecker Verteidiger klärt in letzter Sekunde.

Nach einer intensiven ersten Hälfte ging es mit einer 1:0-Führung für Ballendorf in die Kabine.

In der zweiten Hälfte erwischte Ballendorf erneut den besseren Start. In der 49. Minute wurde Bollinger freigespielt, legte den Ball am Keeper vorbei, doch ein Gäste-Verteidiger klärte in höchster Not. Nur eine Minute später die nächste Chance: Lonsinger foulte Noah Metzger, der den fälligen Freistoß selbst trat – knapp vorbei!

Albeck antwortete in der 53. Minute mit einer gefährlichen Volleychance von Walter – Ballendorf hatte Glück, dass es beim 1:0 blieb. Auch Böttcher hatte auf der anderen Seite mit einem flachen Freistoß eine gute Möglichkeit, doch der Gäste-Keeper Schwarzenbach parierte stark. In der 62. Minute wurde Noah im Strafraum von Schwarzenbach gefoult – Elfmeter für Ballendorf! Tappert übernahm Verantwortung und verwandelte souverän zum 2:0.

Nur drei Minuten später die Vorentscheidung: Noah Metzger tankte sich durch die Abwehr und legte quer auf Wachter Flo, der seinen Doppelpack schnürte – 3:0 für Ballendorf.

Trainer Alexander reagierte direkt: Christian Junginger kam für Jonas Seeger in der 66. Spielminute. Auch Albeck wechselte doppelt (67. & 72.Minute), um nochmal Impulse zu setzen. In der 74. Minute dann ein Doppelwechsel bei Ballendorf: Timo Buhle ersetzte Emanuel Holz, Mathias Bayer kam für den stark spielenden Florian Wachter. In der 76. Minute verlor das Spiel etwas an Tempo – Ballendorf verwaltete die Führung. Doch nur zwei Minuten später schlugen die Gäste plötzlich zu: In der 78. Minute nutzte der erfahrene Hauf einen Moment der Unordnung im Ballendorfer Strafraum und traf per Volley eiskalt ins linke Eck – nur noch 3:1.

Albeck schöpfte nun Hoffnung und drängte auf den Anschluss. In der 80. Minute ließ Walter jedoch die riesige Gelegenheit zum 3:2 liegen, als er allein vor Keeper Wachter auftauchte, diesem aber direkt in die Arme lief. Im direkten Gegenzug dann fast die Vorentscheidung: Nico Tappert tauchte frei vor dem Tor auf und versuchte es mit einem frechen Chip – doch der Ball klatschte an die Latte. Danach wechselten die Gäste erneut, doch Ballendorf agierte routiniert, zog das Tempo raus und ließ Albeck kaum noch zur Entfaltung kommen.

In der Nachspielzeit sorgte Christian Junginger dann für den Schlusspunkt: In der 93. Minute flankte er scharf in die Mitte, der Ball blieb zunächst zwischen Torwart und Tappert hängen – doch im dritten Versuch bugsierte Tappert das Leder schließlich über die Linie.

Endstand: 4 – 1

Ein intensives Derby mit vielen Emotionen, einem frühen Führungstreffer, Platzverweis, gehaltenem Elfmeter und insgesamt fünf Toren ist zu Ende. Ballendorf zeigte sich effektiv, defensiv kompakt und nutzte die entscheidenden Chancen. Ein verdienter Heimsieg für Fortuna Ballendorf vor stimmungsvoller Kulisse.