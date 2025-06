Ein im Kreis einzigartiges Projekt

Der SC Kapellen und die Sportfreunde Vorst haben eine Kooperation im Jugend- und Seniorenbereich vereinbart. Ziel ist es, jungen Spielern beider Vereine bessere Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Die Vereinbarung sieht vor, dass Talente aus Kapellen, die aktuell noch nicht regelmäßig in der Landesliga zum Einsatz kommen, bei den Sportfreunden Vorst in der Kreisliga A Spielpraxis sammeln können. Gleichzeitig erhalten Vorster Nachwuchsspieler Zugang zu Trainingsangeboten im leistungsorientierten Umfeld des Landesligisten.

Hintergrund der Zusammenarbeit ist eine langjährige Verbindung der beiden Vereine, insbesondere zwischen Patrick Becker (SC Kapellen) und Markus Sommer (Sportfreunde Vorst), die bereits in früheren Jahren gemeinsam in Kapellen aktiv waren. Beide betonen, dass es nicht um kurzfristige Transfers gehe, sondern um einen strukturierten Entwicklungspfad für junge Talente. In David Erberich steht bereits der erste Spieler fest, der im Rahmen der Kooperation zur neuen Saison von Kapellen nach Vorst wechseln wird. Der 19-Jährige kam zuletzt bereits vereinzelt in der Landesliga zum Einsatz und soll durch regelmäßige Spielzeit in Vorst weitere Fortschritte machen.

Chance für die Zukunft