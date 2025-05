Ein Hundebiss stoppte die hoffnungsvolle Laufbahn von Sanel Covic

Verhinderte ein Hundebiss eine größere Fußballkarriere? "Es ist natürlich alles hypothetisch, aber diese Verletzung könnte doch maßgeblich dazu beigetragen haben, dass mein sportlicher Weg eventuell anders verlaufen wäre", sagt Sanel Covic. Der Kapitän des Bezirksligisten TuS Lörrach-Stetten hat noch gute Erinnerungen an den Vorfall vor 13 Jahren. "Es ist in meinem Heimatort Velika Kladusa in Bosnien-Herzegowina passiert." Mit seinen Schulkameraden und Freunden habe er auf dem Bolzplatz herumgekickt. "Obwohl der Hund an der Leine war, hat er plötzlich zugebissen", erzählt der 26-Jährige "In meinem Oberschenkel war ein richtiges Loch. Die Narbe sieht man heute noch."

