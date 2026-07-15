Ein Hüne im Anflug: Neuer Innenverteidiger für Schweinfurt 05

Schweinfurts neue Abwehrkante Pietro Besso (re.) mit Kaderplaner Jürgen Hein im Sachs-Stadion. – Foto: Verein

Der 1. FC Schweinfurt 05 bastelt weiter an einem schlagkräftigen Kader für die neue Saison in der Regionalliga Bayern und hat den 23-jährigen Innenverteidiger Pietro Besso verpflichtet. Der 1,98 Meter große Abwehrhüne war in der vergangenen Saison für die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz im Einsatz und bringt Erfahrung aus der Regionalliga und Hessenliga mit.

Besso wurde bei den Kickers Offenbach ausgebildet. Anschließend sammelte er erste Erfahrungen im Herrenbereich beim FC Gießen. Zur Saison 2024/25 wechselte er zur SG Barockstadt Fulda-Lehnerz, für die er in der Regionalliga Südwest und der Hessenliga zum Einsatz kam. "Mit Pietro haben wir einen jungen Innenverteidiger verpflichtet, der bereits erste Regionalliga-Erfahrung mitbringt und unser Defensivspiel verstärken soll. Er überzeugt mit seiner Physis, seiner Qualität am Ball und einer sehr ambitionierten Einstellung. Wir sind überzeugt, dass er gut zu uns passt, und freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit", sagt Cheftrainer Jan Gernlein.

"Auf der Suche nach Verstärkung im defensiven Bereich sind wir auf Pietro aufmerksam geworden. Seine Körpergröße, sein Zweikampfverhalten und die Regionalliga-Erfahrung werden uns helfen, die Defensive weiter zu stabilisieren", meint Kaderplaner Jürgen Hein.