Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Ein Hüne im Anflug: Neuer Innenverteidiger für Schweinfurt 05
Der 1,98 Meter große Abwehrmann Pietro Besso (23) verstärkt die Schnüdel
von PM/mwi · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Schweinfurts neue Abwehrkante Pietro Besso (re.) mit Kaderplaner Jürgen Hein im Sachs-Stadion. – Foto: Verein
Der 1. FC Schweinfurt 05 bastelt weiter an einem schlagkräftigen Kader für die neue Saison in der Regionalliga Bayern und hat den 23-jährigen Innenverteidiger Pietro Besso verpflichtet. Der 1,98 Meter große Abwehrhüne war in der vergangenen Saison für die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz im Einsatz und bringt Erfahrung aus der Regionalliga und Hessenliga mit.
Besso wurde bei den Kickers Offenbach ausgebildet. Anschließend sammelte er erste Erfahrungen im Herrenbereich beim FC Gießen. Zur Saison 2024/25 wechselte er zur SG Barockstadt Fulda-Lehnerz, für die er in der Regionalliga Südwest und der Hessenliga zum Einsatz kam. "Mit Pietro haben wir einen jungen Innenverteidiger verpflichtet, der bereits erste Regionalliga-Erfahrung mitbringt und unser Defensivspiel verstärken soll. Er überzeugt mit seiner Physis, seiner Qualität am Ball und einer sehr ambitionierten Einstellung. Wir sind überzeugt, dass er gut zu uns passt, und freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit", sagt Cheftrainer Jan Gernlein.
"Auf der Suche nach Verstärkung im defensiven Bereich sind wir auf Pietro aufmerksam geworden. Seine Körpergröße, sein Zweikampfverhalten und die Regionalliga-Erfahrung werden uns helfen, die Defensive weiter zu stabilisieren", meint Kaderplaner Jürgen Hein.
Und was sagt Pietro Besso selbst zu seiner neuen Herausforderung? In der vom Verein verschickten Pressemitteilung lässt er sich mit folgenden Worten zitieren: "Ich freue mich sehr, meinen Vertrag beim 1. FC Schweinfurt 05 unterschrieben zu haben. Von Beginn an habe ich gespürt, dass der Verein großes Vertrauen in mich setzt. Dieses Vertrauen möchte ich mit starken Leistungen zurückzahlen und meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beitragen. Ich freue mich darauf, mit der Mannschaft zu arbeiten und vor unseren Fans zu spielen."