Ein Hoselips schießt (noch) keine Tore – Das DFB-Spiel in Bahlingen

Geschichten rund um das DFB-Pokalspiel zwischen dem Bahlinger SC und dem 1. FC Heidenheim.
Im vierten DFB-Pokal-Spiel der Vereinsgeschichte stand der Bahlinger SC am vergangenen Samstag vor 4000 Zuschauern erstmals einem Erstligisten gegenüber. Und der Favorit aus Heidenheim meisterte die Aufgabe am Ende souverän. Mit 5:0 (2:0) gewann das Profi-Ensemble von Langzeit-Trainer Frank Schmidt. Dennoch hielt sich die Enttäuschung bei den Gastgebern in Grenzen, vielleicht einmal abgesehen von Trainer Stefan Reisinger. Das Rundherum passte auf jeden Fall, auch Gästetrainer Schmidt gefiel die nahbare Volksfest-Atmosphäre: "War ihr hier geleistet habt, ist groß. Das macht den DFB-Pokal für mich aus."
Leo Scienza – Schmidts Annäherung an seinen Zauberfuß
Die Frage nach dem Spieler der Partie war leicht zu beantworten: Leo Scienza markierte nicht nur zwei der ersten drei Treffer beim klaren Erfolg des 1. FC Heidenheim. Der 26-jährige Brasilianer, der ebenfalls die luxemburgische Staatsbürgerschaft besitzt, sorgte auch mit einem kapitalen Fernschuss, von BSC-Torhüter Luca Petzold gerade noch an die Latte gelenkt, für Aufsehen. Scienzas Ideenreichtum und sein Tempo mit Ball auf dem Weg in den Bahlinger Strafraum brachten die Abwehr der Kaiserstühler oft in Verlegenheit.
Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.