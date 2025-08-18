Der Heidenheimer Patrick Mainka (links) versucht dem Bahlinger Alex Echner im DFB-Pokalspiel den Ball abzuluchsen, dahinter Ibrahima Diakité – Foto: Claus G. Stoll

Ein Hoselips schießt (noch) keine Tore – Das DFB-Spiel in Bahlingen Ein brillanter Techniker, ein selbstkritischer Trainer, Elfmeterschützen und Fankultur am Kaiserstuhl.

Geschichten rund um das DFB-Pokalspiel zwischen dem Bahlinger SC und dem 1. FC Heidenheim.

Im vierten DFB-Pokal-Spiel der Vereinsgeschichte stand der Bahlinger SC am vergangenen Samstag vor 4000 Zuschauern erstmals einem Erstligisten gegenüber. Und der Favorit aus Heidenheim meisterte die Aufgabe am Ende souverän. Mit 5:0 (2:0) gewann das Profi-Ensemble von Langzeit-Trainer Frank Schmidt. Dennoch hielt sich die Enttäuschung bei den Gastgebern in Grenzen, vielleicht einmal abgesehen von Trainer Stefan Reisinger. Das Rundherum passte auf jeden Fall, auch Gästetrainer Schmidt gefiel die nahbare Volksfest-Atmosphäre: "War ihr hier geleistet habt, ist groß. Das macht den DFB-Pokal für mich aus."

Leo Scienza – Schmidts Annäherung an seinen Zauberfuß