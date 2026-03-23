»Ein holpriger Start«: Kirchberg mit Pleite im Derby

Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Ein unterm Strich Souveräner Sieg. Kirchberg hatte zwar bei stand von 2:0 und 3:0 je eine gute Chance, aber auch wir hätten noch das ein oder andere Tor mehr machen können. Eine gute Leistung die Lust auf mehr macht.“



Kerstin Winter (Teammanagerin SV Kirchberg im Wald): „Wie befürchtet war es ein holpriger Start in die Rückrunde. Man hat unseren Spielerinnen angemerkt, dass ihnen aufgrund der wenigen Vorbereitungsspiele die Sicherheit gefehlt hat. Wir waren am Ball oft zu nervös. Durch einfache Abspielfehler und Ungenauigkeiten haben wir uns das Leben selbst schwer gemacht. Frauenbiburg war über die gesamten 90 Minuten das spielbestimmende Team. Dennoch hatten wir in der zweiten Halbzeit mit zwei Lattentreffern die Chance auf den Ehrentreffer. Eine Auswärtsniederlage beim Tabellenführer ist für uns kein Beinbruch. Umso wichtiger wird das Heimspiel nächste Woche gegen Augsburg, in dem wir unbedingt punkten müssen, um nicht weiter nach unten zu rutschen.“