 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

»Ein holpriger Start«: Kirchberg mit Pleite im Derby

Frauenbiburg siegt im Derby +++ Ruderting mit deutlicher Niederlage +++ Alburg verliert Sechs-Punkte-Kracher

von Leah Hauzenberger · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Der SV Frauenbiburg (dunkle Trikots) war dem SV Kirchberg im Wald am vergangenen Spieltag überlegen.
Der SV Frauenbiburg (dunkle Trikots) war dem SV Kirchberg im Wald am vergangenen Spieltag überlegen. – Foto: Brumbauer

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
Frauen: Landesliga S
Ruderting II
Kirchberg
Frauenbiburg
Alburg

Am 12. Spieltag der Landesliga Süd präsentierten sich die niederbayerischen Teams mit gemischten Ergebnissen: Frauenbiburg konnte sich gegen zu inkonsequent auftretende Kirchbergerinnen durchsetzen. Ruderting musste hingegen eine deutliche Niederlage gegen die Gäste aus Wolfratshausen hinnehmen. Im wichtigen Sechs-Punkte-Spiel zog Alburg gegen Wacker München den Kürzeren und blieb ohne Punkte.

Sa., 21.03.2026, 13:00 Uhr
SV Frauenbiburg
SV FrauenbiburgFrauenbiburg
SV Kirchberg i. Wald
SV Kirchberg i. WaldKirchberg
4
0

Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Ein unterm Strich Souveräner Sieg. Kirchberg hatte zwar bei stand von 2:0 und 3:0 je eine gute Chance, aber auch wir hätten noch das ein oder andere Tor mehr machen können. Eine gute Leistung die Lust auf mehr macht.“


Kerstin Winter (Teammanagerin SV Kirchberg im Wald): „Wie befürchtet war es ein holpriger Start in die Rückrunde. Man hat unseren Spielerinnen angemerkt, dass ihnen aufgrund der wenigen Vorbereitungsspiele die Sicherheit gefehlt hat. Wir waren am Ball oft zu nervös. Durch einfache Abspielfehler und Ungenauigkeiten haben wir uns das Leben selbst schwer gemacht. Frauenbiburg war über die gesamten 90 Minuten das spielbestimmende Team. Dennoch hatten wir in der zweiten Halbzeit mit zwei Lattentreffern die Chance auf den Ehrentreffer. Eine Auswärtsniederlage beim Tabellenführer ist für uns kein Beinbruch. Umso wichtiger wird das Heimspiel nächste Woche gegen Augsburg, in dem wir unbedingt punkten müssen, um nicht weiter nach unten zu rutschen.“



Sa., 21.03.2026, 15:00 Uhr
FC Ruderting
FC RudertingRuderting II
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfrats
1
6

Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting II): „Es war das erwartet schwere Spiel, auch wenn das Ergebnis den Spielverlauf so nicht widerspiegelt. Wir sind gut reingekommen, hatten gleich gute Chancen und konnten uns folgerichtig mit dem 1:0 belohnen. Leider hat der Ausgleich nicht lange auf sich warten lassen. Spielerisch waren wir aus meiner Sicht die bessere Mannschaft, haben es aber verpasst, unsere Möglichkeiten konsequent zu nutzen. Stattdessen wurden unsere kleinsten Fehler sofort bestraft. Die Gegentore sind überwiegend nach langen Bällen gefallen, die wir heute nicht gut verteidigen konnten. Am Ende steht eine Niederlage, die in dieser Höhe definitiv zu deutlich ausfällt.“

Gestern, 11:00 Uhr
FFC Wacker München
FFC Wacker MünchenWack.München II
FC Alburg
FC AlburgAlburg
2
0
Abpfiff

Im Sechs-Punkte-Spiel der direkten Tabellennachbarn musste Alburg eine Niederlage hinnehmen. Gegen das Team aus München unterlagen die Niederbayerinnen mit 0:2. Durch die Pleite bleibt Alburg weiterhin auf dem vorletzten Tabellenplatz und hat nun drei Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz.