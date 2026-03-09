"Ein hochverdienter Sieg" – Wendezelle dominiert gegen Peine

Von Beginn an übernahm Wendezelle die Kontrolle über das Spielgeschehen und drückte den Gegner tief in die eigene Hälfte. Mit viel Ballbesitz, klarer Struktur im Spielaufbau und immer wieder guten Tiefenläufen erspielte sich der Tabellenzweite zahlreiche Möglichkeiten. Trainer Marius Plote sah eine sehr dominante Vorstellung seiner Mannschaft: „Das war ein hochverdienter Sieg für unsere Seite. Wir haben von Beginn an das Spiel bestimmt und hatten bestimmt 80 Prozent Ballbesitz.“

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Wendezelle klar tonangebend. Immer wieder rollten Angriffe auf das Tor der Gäste, während Peine kaum Möglichkeiten fand, sich aus der Umklammerung zu befreien. „Wir hatten viele gute Phasen im Spiel und uns viele Chancen erspielt. Da hätten wir das Ergebnis eigentlich schon früher höher schrauben können“, erklärte Plote.

Die Überlegenheit spiegelte sich jedoch zunächst nicht vollständig im Ergebnis wider. Zwar setzte Wendezelle Peine immer wieder unter Druck und erspielte sich mehrere gute Chancen, doch lange fehlte die letzte Konsequenz im Abschluss. Erst kurz vor der Pause gelang der verdiente Führungstreffer: Niclas Kamp traf in der 41. Minute zum 1:0 und brachte seine Mannschaft damit auf Kurs.

Eine kurze Schrecksekunde musste der TSV dennoch überstehen. Rund 20 Minuten vor dem Ende bot sich dem VfB Peine eine große Ausgleichschance. „In der 70. Minute hat Peine eine Riesenchance, da kann das Spiel vielleicht noch einmal kippen“, sagte Plote. Doch Wendezelle blieb stabil – und entschied die Partie wenig später endgültig.

In der 80. Minute erhöhte Felix Karger auf 2:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Kurz vor Schluss setzte Sven Balke mit seinem Treffer in der Nachspielzeit (90.+3) den Schlusspunkt zum 3:0-Endstand.

Überschattet wurde die Schlussphase allerdings von einer Gelb-Roten Karte für Patrick Hartmann. Der Abwehrspieler war erst wenige Minuten zuvor eingewechselt worden und musste nach zwei Verwarnungen binnen kurzer Zeit wieder vom Platz. „Das war ärgerlich. Beim ersten Foul kann man diskutieren, ob es überhaupt Gelb ist. Zwei Minuten später lupft er den Ball leicht über die Bande und bekommt dafür Gelb-Rot“, erklärte Plote. Besonders bitter: Hartmann wird damit im nächsten Spiel fehlen.

Trotz dieses kleinen Makels überwog beim Wendezeller Trainerteam die Zufriedenheit über den Auftritt der eigenen Mannschaft. „Ansonsten hatten wir das Spiel komplett im Griff. Diese Dominanz hat uns sehr gut gefallen. Haken dran, drei Punkte – jetzt bereiten wir uns auf die nächste Woche vor“, sagte Plote.

Mit dem Sieg bleibt der TSV Wendezelle weiterhin erster Verfolger des Lehndorfer TSV und steht mit 33 Punkten aus 15 Spielen auf Rang zwei der Tabelle. Die Mannschaft präsentiert sich weiterhin stabil und unterstreicht mit der souveränen Leistung gegen Peine ihre Rolle als einer der ernsthaften Konkurrenten im oberen Tabellenbereich der Liga.