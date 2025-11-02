"Ein hochverdienter Sieg und wichtige drei Punkte"

Der TSV Bargteheide hat seine aufsteigende Form in der Landesliga Holstein bestätigt und am 15. Spieltag einen 3:1-Heimerfolg gegen den Eichholzer SV gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Michel Wohlert legte einen starken Start hin und entschied die Partie dank einer reifen Leistung bereits vor dem Schlusspfiff für sich.
Früh brachte Florian Philipp Laue den Aufsteiger in Führung (9.), ehe Eichholz durch Niklas Hamer zum Ausgleich kam (36.). Nur drei Minuten später stellte Laue mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her. In der Nachspielzeit setzte Max Christian Nolle mit dem 3:1 den Schlusspunkt.
„Wir sind gut in die Partie gekommen und gehen früh in Führung“, sagte Michel Wohlert nach dem Spiel. „Danach verteidigen wir gut und sehr aggressiv nach vorne, kassieren aber den Ausgleich in einer hektischen Phase. Auf den Ausgleich haben wir erwachsen reagiert und gehen verdient mit 2:1 in die Halbzeit.“ Im zweiten Durchgang, so Wohlert weiter, habe seine Mannschaft „unzählige Konterchancen“ gehabt. „Wir hätten das Spiel schon viel früher entscheiden müssen. Dennoch haben wir im zweiten Durchgang fast nichts zugelassen – nur über Standards wurde es mal gefährlich. Am Ende können wir dann noch das hochverdiente 3:1 erzielen und uns über wichtige drei Punkte freuen.“
Durch den Sieg verbessert sich der TSV Bargteheide mit nun 24 Punkten auf Rang sechs und festigt damit seine Position in der Spitzengruppe der Liga.
TSV Bargteheide – Eichholzer SV 3:1
TSV Bargteheide: Yannick Kinnigkeit, Louis Hinze, Jakob Laurenz Henk (64. Miles Kinnigkeit), Florian Henk, Florian Philipp Laue (88. David Timmermann), Henri Lasse Benthien, Nils Fritzsche (84. Max Christian Nolle), Theodor Oskar Hagelstein, Fynn Bartsch (90. Joey Jos Van Unen), Malte Kentzler, Luca Maximilian Schulz (75. Michel Felix Otto) - Trainer: Michel Wohlert
Eichholzer SV: Kevin Pour, Alex Hammerschmidt, Morten Rüdiger (46. Tom Meier), Dominik Möller, Hannes Bruhn, Niklas Burkhardt (27. Yasin Varol), Niklas Hamer, Jermaine Jenaro de Guzman, Jannis Herzog, David Bany, Felix Schmidt (46. Alexander Simon) - Trainer: Denny Skwierczynski - Trainer: Rene Sternberg
Schiedsrichter: Tim-Marvin Meyer - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Florian Philipp Laue (9.), 1:1 Niklas Hamer (36.), 2:1 Florian Philipp Laue (39.), 3:1 Max Christian Nolle (90.)