"Ein hochverdienter Sieg und wichtige drei Punkte"

Der TSV Bargteheide hat seine aufsteigende Form in der Landesliga Holstein bestätigt und am 15. Spieltag einen 3:1-Heimerfolg gegen den Eichholzer SV gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Michel Wohlert legte einen starken Start hin und entschied die Partie dank einer reifen Leistung bereits vor dem Schlusspfiff für sich.

Früh brachte Florian Philipp Laue den Aufsteiger in Führung (9.), ehe Eichholz durch Niklas Hamer zum Ausgleich kam (36.). Nur drei Minuten später stellte Laue mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her. In der Nachspielzeit setzte Max Christian Nolle mit dem 3:1 den Schlusspunkt.

„Wir sind gut in die Partie gekommen und gehen früh in Führung“, sagte Michel Wohlert nach dem Spiel. „Danach verteidigen wir gut und sehr aggressiv nach vorne, kassieren aber den Ausgleich in einer hektischen Phase. Auf den Ausgleich haben wir erwachsen reagiert und gehen verdient mit 2:1 in die Halbzeit.“ Im zweiten Durchgang, so Wohlert weiter, habe seine Mannschaft „unzählige Konterchancen“ gehabt. „Wir hätten das Spiel schon viel früher entscheiden müssen. Dennoch haben wir im zweiten Durchgang fast nichts zugelassen – nur über Standards wurde es mal gefährlich. Am Ende können wir dann noch das hochverdiente 3:1 erzielen und uns über wichtige drei Punkte freuen.“

Durch den Sieg verbessert sich der TSV Bargteheide mit nun 24 Punkten auf Rang sechs und festigt damit seine Position in der Spitzengruppe der Liga.