»Ein hochverdienter Sieg«: Landshut festigt die Tabellenspitze

Am 19. Spieltag der Landesliga Mitte gab es spannende Ergebnisse: Tabellenführer Landshut setzte sich souverän mit 4:0 gegen den 1. FC Passau durch, während Schlusslicht Roding gegen Tegernheim erneut ohne Punkte blieb.
Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): „Bad Abbach war an dem Tag einfach besser. In der ersten Halbzeit haben wir fast nur verteidigt und viele Bälle verloren. Nach der Pause waren wir besser im Spiel, haben umgestellt und Chancen gehabt, aber uns fehlte Cleverness und Qualität, um das Spiel zu entscheiden. Insgesamt war die Niederlage somit verdient.“
Max Maier (Sportlicher Leiter SpVgg Landshut): „Das waren heute die besten 45 Minuten der Saison in der ersten Halbzeit. Es hat sehr, sehr viel gestimmt, dementsprechend war auch die Halbzeitführung in der Höhe verdient. In Hälfte zwei haben wir die Situationen, die Passau hatte, gut wegverteidigt. Die Energie, die wir in den letzten Wochen von der Kabine auf den Platz bringen, macht Freude. Aber wir bleiben locker: Wir haben noch nichts erreicht und noch 16 sehr schwierige Spiele vor der Brust.“
Valdrin Blakaj (Trainer SSV Eggenfelden): „Wir sind zwar gut ins Spiel gestartet und gingen früh in Führung, hatten danach mehrfach die Chance auf das 2:0, konnten diese aber nicht nutzen. Insgesamt waren wir heute einfach nicht bei 100 Prozent. Glückwunsch an Vornbach, für uns geht es weiter. Nächste Woche gegen Ettmannsdorf können wir es dann wieder besser machen.“
Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Nach unserem 1:0 sind wir leider nicht in ruhiges Fahrwasser gekommen und haben durch zwei vermeidbare Gegentore den Rückstand kassiert. Unterm Strich ist die Niederlage heute ärgerlich und vermeidbar gewesen.“
Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Wir sind durch einen direkten Freistoß in Rückstand geraten. Danach fehlte uns wie bereits in den Spielen davor, die Qualität um die Tore zu machen.“
Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): „Ein hochverdienter Sieg heute für uns. Sehr wichtig, gerade nachdem wir in den letzten Wochen wenig gepunktet haben. Jetzt nehmen wir das Selbstvertrauen mit in die letzten Spiele vor der Winterpause.“
Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „ Das war heute ein Arbeitssieg gegen einen sehr starken Gegner. Wir hatten heute das nötige Spielglück und die Ruhe, um wichtige Situationen zu klären. Die drei Punkte freuen uns, allerdings wissen wir, dass wir uns weiter steigern müssen.“
Mateo Jerkovic (Sportlicher Leiter TSV Bogen): „Wir haben die Anfangsphase verschlafen und so früh das 1:0 kassiert, weil die Zuteilung nicht passte. Auch beim zweiten Gegentor sind wir zu spät in den Zweikampf gekommen. Trotz guter Phasen und klarer Chancen belohnten wir uns nicht. Am Ende entschied Ettmannsdorfs größere Kaltschnäuzigkeit das Spiel.“
Christian Ranzinger (Trainer 1.FC Bad Kötzting): „Es war ein verdienter Heimsieg für Luhe-Wildenau. Für uns heißt es jetzt: Mund abputzen und weitermachen!“