»Ein hochverdienter Sieg«: Landshut festigt die Tabellenspitze

Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Wir sind durch einen direkten Freistoß in Rückstand geraten. Danach fehlte uns wie bereits in den Spielen davor, die Qualität um die Tore zu machen.“

Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): „Ein hochverdienter Sieg heute für uns. Sehr wichtig, gerade nachdem wir in den letzten Wochen wenig gepunktet haben. Jetzt nehmen wir das Selbstvertrauen mit in die letzten Spiele vor der Winterpause.“