„Ein hochverdienter Sieg für uns“

Bereits früh stellte Wahrenholz die Weichen auf Sieg. Nach rund zehn Minuten traf Marlon Hanse per sehenswertem Volley zur Führung. „Ein wunderschöner Volley von Marlon Hanse, direkt in den Giebel“, lobte Trainer Neumann nach dem Spiel. Zwar kam der FC Brome anschließend etwas besser ins Spiel, doch der VfL reagierte abgeklärt: Hanse erhöhte mit seinen Treffern in der 33. und 45. Minute auf 3:0 – und sorgte damit für eine Vorentscheidung noch vor der Pause.

„Wir haben die Tore wirklich zu psychologisch wertvollen Zeitpunkten gemacht“, betonte Neumann. „Gerade kurz vor der Halbzeit war das 3:0 enorm wichtig. Wir gehen so hochverdient in die Pause.“

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste das dominierende Team. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Norman Balke das 4:0 (49.). Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer durch Johann Staak (78.) änderte nichts am deutlichen Kräfteverhältnis – Wahrenholz antwortete prompt durch Marten Richter (79.) und den eingewechselten Phil Taylor Borchert (89.).

„Selbst als Brome das 1:4 gemacht hat, haben wir direkt wieder gut reagiert“, sagte Neumann. „Das zeigt die Konzentration und Einstellung meiner Mannschaft.“ Besonders zufrieden zeigte sich der Trainer darüber, dass auch Spieler mit zuletzt weniger Einsatzzeit überzeugen konnten: „Freut mich ganz besonders heute, dass wir allen ein bisschen mehr Spielzeit geben konnten – sie haben sich alle super präsentiert.“

Mit dem deutlichen Sieg verbessert sich der VfL Wahrenholz auf Rang acht und steht nun bei 19 Punkten. Der FC Brome bleibt mit zwölf Zählern auf dem 13. Tabellenplatz und muss weiter um den Klassenerhalt kämpfen.

Neumann zog ein durchweg positives Fazit: „Ein sehr dominanter Fußball, ein guter Start in die letzten fünf Spiele für uns. Darauf kann man aufbauen.“