Ein hochkarätiges Spielertrainer-Trio für die SG Tiefenbach

von links nach rechts: Michael Kapser (Sportleiter TSV Tiefenbach), Stefan Haas, Sebastian Lackermeier, Philip Müller, Maximilian Haas (Manager TSV Tiefenbach), Maximilian Antony (Manager TSV Tiefenbach) – Foto: Verein

Während die Fußballer des TSV Tiefenbach aktuell versuchen, eine von sportlichen Rückschlägen geprägte Saison bestmöglich abzuschließen und in der Kreisklasse Landshut den Klassenerhalt zu schaffen, ist man abseits des Platzes schon emsig dabei, die Weichen für die kommende Spielzeit zu stellen.

Die drei Trainer entsprechen dabei den Anforderungen auf, sowie außerhalb des Platzes und haben das Team um den sportlichen Leiter Michael Kapser sowohl fachlich wie auch menschlich absolut überzeugt, sich gleichzeitig aber auch selbst vom Projekt SG und dem TSV Tiefenbach begeistert gezeigt. Die Verantwortlichen sind stolz mit Sebastian Lackermeier , Stefan Haas und Philip Müller drei Spielertrainer begrüßen zu dürfen, die ab Sommer die sportlichen Geschicke der SG Tiefenbach/Spiele verantworten werden.

Dass zu diesen Vorbereitungen auch ein neues Trainer-Team gehört, liegt an der auf eigenen Wunsch getroffenen Entscheidung der bisherigen Coaches Patrick Hirschmüller und Bastian Aimer , ihre Ämter über das Saisonende nicht weiter auszuführen. Gerade in der sportlich seit Jahren unbestritten schwierigsten Phase haben die beiden durch Expertise und großen Einsatz die Mannschaft geprägt und hinterlassen große Fußstapfen. Die Aufgabe, diese Lücke zu schließen, gepaart mit den Anforderungen, hat die Verantwortlichen dazu bewegt, sich erstmals und ganz bewusst für ein Trainer-Trio zu entscheiden.

Lackermeier spielte bereits bei namhaften Vereinen wie der SpVgg Landshut, dem FC Dingolfing und dem FC Ergolding. Als Trainer war er bereits im Nachwuchsleistungszentrum der "Spiele" tätig und fungierte später als spielender Chefanweiser beim SV Oberglaim, mit der er im Vorjahr Kreisklassen-Vizemeister wurde. Haas gehört seit über einen Jahrzehnt zu den Stützen des SV Neufraunhofen, mit dem es der Offensivmann bis in die Landesliga schaffte. Für die Schwarz-Weißen erzielte der inzwischen 33-jährige Routinier über 100 Punktspieltreffer. Philip Müller läuft aktuell noch für den Kreisligisten FC Eintracht Landshut auf, hatte zuvor höherklassige Stationen beim FC Dingolfing und der SpVgg Landshut.

"Die Erfahrung als Trainer, gepaart mit Neueinsteigern im Trainergeschäft auf der anderen Seite - und damit dem bisherigen Ansatz des TSV - verspricht ein spannender Mix im Trainerteam zu sein, der auch auf dem Platz das Spiel maßgeblich mitprägen soll. Wichtig war allen Verantwortlichen auch das Verständnis der drei Trainer, dass trotz oder gerade aufgrund der SG ab der neuen Saison das Vereinsleben und die Gemeinschaft im Dorfverein wie dem TSV als zentrale Basis gelten muss und weiterhin wird", heißt es in der Pressemitteilung des Vereins.