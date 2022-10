– Foto: volksfreund.de

Ein Hoch im Hochwald, ein Tief über Ellscheid Rheinlandliga: Zerf bleibt Spitzenreiter, SG verliert Kellerduell und ist jetzt Letzter – klare Siege für Tarforst und Morbach. VIDEOINTERVIEWS

Der FSV Trier-Tarforst schlägt die SG Andernach klar mit 5:1 (4:1). Bereits vor der Pause sorgen die Trierer für klare Verhältnisse in einem einseitigen Spiel. Zerf verteidigt die Tabellenführung in der Schneifel und freut sich über drei hart erkämpfte Punkte. Die FV Morbach gewinnt ihr Heimspiel am Ende souverän und auch in der Höhe verdient mit 3:0 (1:0). Bitburg hingegen muss in Metternich eine empfindliche Niederlage einstecken. Ellscheid verliert gegen Schlusslicht Emmelshausen und ist nun selbst Letzter.

FSV Tarforst – SG Andernach 5:1 (4:1) Durch einen abgefälschten Freistoß brachte Nicola Rigoni (9.) die Trierer früh auf die Siegerstraße. Nach einer halben Stunde glänze Rigoni dann als Vorbereiter zum 2:0, als Moritz Jost sein Zuspiel verwerten konnte. Nico Neumann (39.) und Luca Herrig (45.) machten noch vor der Pause alles klar. Das zwischenzeitliche 3:1 (43.) durch Tim Hoffmann fiel nicht mehr ins Gewicht. Den Schlusspunkt in einer einseitigen und dominanten Partie seitens der Tarforster setzte erneut Nico Neumann (58.) mit dem Treffer zum 5:1-Endstand. „Wir haben eine konzentrierte Leistung gezeigt, während Andernach hinten zu viele Fehler gemacht hat. Daher war es am Ende auch ein ungefährdeter und verdienter Sieg“, sagte FSV-Trainer Holger Lemke. FSV Tarforst: Merling – Quint, Weber, Rashidi (70. Kssouri), Rigoni (70. Schmitt), Neumann (61. Chalve), Gorges, Herrig (80. Daragmeh), Kiesewetter, Habbouchi, Jost (61. Decker) Zuschauer: 90 Tore: 1:0 (9.) Nicola Rigoni, 2:0 (29.) Moritz Jost, 3:0 (39.) Nico Neumann, 3:1 (42.) Tim Hoffmann, 4:1 (45.) Luca Herrig, 5:1 (58.) Nico Neumann SG Schneifel – SG Hochwald Zerf 0:1 (0:1) Bereits nach 14 Minuten hatten die Gäste die große Chance zur Führung. Matthias Burg scheiterte jedoch am starken SGS-Torwart Stephan Simon. Nur zwei Minuten später rettete die Latte nach einem Schuss von Robin Mertinitz für die Hausherren. In der Folge kam die SG Schneifel besser in die Partie und durch Nicolas Görres (18.), Philipp Bück (20.) und Tobias Johanns (24.) zu einigen Gelegenheiten, um in Führung zu gehen. „Im ersten Durchgang haben beide Teams den Erfolg in der Offensive gesucht, das hat schon richtig Spaß gemacht. Im zweiten Durchgang hat es dann unsererseits nicht mehr ganz gereicht, um nochmal Druck zu erzeugen. Ich bin froh, dass wir trotz der Niederlage am Ende sagen können, dass es ein Spiel auf Augenhöhe war“, sagte Stephan Simon, Torwart und Trainer der Eifeler. Kurz vor der Pause waren die Gäste wieder am Zug. Diesmal blieb Burg (34.) nach einem Zuspiel von Robin Mertinitz eiskalt und vollstreckte zur Führung für die Hochwälder. „Wir haben uns im ersten Durchgang etwas schwer getan, in der zweiten Hälfte wurde das dann besser mit vielen Ballgewinnen. Die Pausenführung war etwas schmeichelhaft, danach waren wir dann aber giftiger“, resümierte Zerfs Trainer Fabian Mohsmann. Im zweiten Durchgang blieben die großen Torchancen dann aus, sodass es am Ende beim 1:0 für die Zerfer blieb, die somit weiterhin die Tabellenführung inne haben. SG Schneifel: Simon – Backes, Reusch, Diehl (75. Babendererde), Hamper, Moitzheim, Görres (88. Zapp), Heck, Johanns, Bück, Weberskirch (83. Maus) FC Hochwald Zerf: Koltes – Hoffmann, Mohsmann, Mertinitz (76. Dres), Keck (75. Schneider), Carl, Jücker, Burg (90. Thielen), Thinnes, Schettgen, Lenz Schiedsrichter: Johannes Lescher (SV Laufeld) Zuschauer: 200 Tore: 0:1 (34.) Matthias Burg Schneifel-Spielertrainer Stephan Simon: Zerfs Coach Fabian Mohsmann: FV Morbach – SG Altenkirchen 3:0 (1:0)