Ein Hoch dem Kollektiv Fußball-Kreisliga B12: Der FC Kirchweiler hat sich als Aufsteiger im Mittelfeld etabliert, den Ligaverbleib fixgemacht und geht die kommenden schweren Aufgaben mit viel Schwung an. von Lutz Schinköth · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Kirchweilers Trainer René Hochmann kann schon jetzt zufrieden auf die Saison zurückblicken. – Foto: FuPa/Verein

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter dem FC Kirchweiler. Da waren zunächst die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen, die Ausrichtung der Kreispokalendspiele im vergangenen Juni, die Einweihung des Kunstrasen-Kleinspielfeldes mit Flutlicht und schließlich der Wiederaufstieg nach zwölf Spielzeiten in die Kreisliga B. Aktuell sieht es ebenfalls richtig gut aus für den FCK, der sich nach dem 5:0-Auswärtserfolg beim Schlusslicht SG Weinsheim II längst aller Abstiegssorgen entledigt hat. „Mit den 28 Punkten aus 19 Spielen bin ich zufrieden. Klares Ziel war der Klassenerhalt, da kann eigentlich nichts mehr passieren. Der ist in trockenen Tüchern“, unterstreicht Trainer René Hochmann.

Zwei Abgänge gut verkraftet Eine besondere Herausforderung war vor der Saison, wie das Team den Abschied seiner beiden Torjäger Timo Klinkhammer und Christian Lenzen verkraften würde. „Timo und Christian hatten berufsbedingt beziehungsweise aus zeitlichen Gründen aufgehört. Sie haben allein in der Aufstiegssaison 40 Tore geschossen. Doch die Mannschaft hat das im Kollektiv gut kompensiert“, berichtet Hochmann, der im dritten Jahr beim FCK an der Seitenlinie steht. Drei Akteure hebt der 45-Jährige dennoch hervor: „Tom Thiesen als Abwehrchef, Fabian Görgen als Torwart sowie Dauerbrenner Matthias Kaspers sind schon auch überragende Spieler, die das gesamte Konstrukt zusammenhalten.“ Vor allem der 38-jährige Kaspers, einst gemeinsam mit Hubert Runge als langjähriger Spielertrainer im Einsatz, sei ein Vorbild für alle im Verein. „Auf Mätti ist stets Verlass. Noch immer trifft er regelmäßig, hat schon wieder 16 Tore erzielt und tritt als ausgebuffter Torjäger, der sich gut in den Räumen bewegt, in Erscheinung.“ Mit der Trainingsbeteiligung ist Hochmann zufrieden. Auch beim Thema Spielaufbau habe sich das Team verbessert. „Wir haben aber zu viele Gegentore kassiert, müssen Woche für Woche daran arbeiten, dass wir konstanter sind in unseren Leistungen und in jedem Spiel 100 Prozent abrufen“, weiß der Trainer um Aspekte, die man verbessern möchte. Mit Christian (28 Jahre), Sebastian (31) und Florian Theisen (20) stehen auch drei Brüder im Team des FC Kirchweiler. „Sie stammen aus Rengen, wohnen aber längst in Kirchweiler und haben nie woanders gespielt“, weiß der Trainer über das Trio. Sebastian fungiert als Kapitän und agiert auf der Sechs. Florian, der jüngste der drei, spielt in der Abwehr meist auf den Außenpositionen, und Christian ist auf der Acht, ab und an auch mal im Angriff, zu finden und hat bereits fünf Tore erzielt.