"Ein hitziges Spiel": FuPa-Expertentipp mit Nesreddin Kenniche

Die Tipps sind von Nesreddin Kenniche, Stürmer des FV Ravensburg in der Oberliga Baden-Württemberg.
Sa., 21.03.2026, 15:00 Uhr
Nesreddin Kenniche: Aalen geht als klarer Favorit ins Derby und dürfte das Spiel über weite Strecken dominieren. Aufgrund der Rivalität könnte es ein hitziges Spiel werden, doch Aalen macht wahrscheinlich in der zweiten Halbzeit alles klar.
⚽ Mein Tipp: 3:0
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Sa., 21.03.2026, 15:00 Uhr
Nesreddin Kenniche: Nöttingen präsentiert sich aktuell in Topform und ist zudem sehr heimstark. Sie könnten das Spiel über 90 Minuten dominieren, während Singen hauptsächlich auf Konter setzen wird.
⚽ Mein Tipp: 5:0
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Sa., 21.03.2026, 14:30 Uhr
Nesreddin Kenniche: Bissingen braucht im Abstiegskampf dringend Punkte und wird entsprechend kämpferisch auftreten. Trotz großem Einsatz könnte es am Ende nur zu einem Unentschieden reichen.
⚽ Mein Tipp: 1:1
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Sa., 21.03.2026, 15:00 Uhr
Nesreddin Kenniche: Beide Teams stecken im Abstiegskampf und stehen punktgleich da. Es ist ein intensives und umkämpftes Spiel zu erwarten, in dem sich beide Mannschaften am Ende die Punkte teilen könnten.
⚽ Mein Tipp: 2:2
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Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr
Nesreddin Kenniche: Beide Mannschaften stehen unter Druck und müssen punkten. Daher ist ein intensives und ausgeglichenes Spiel zu erwarten. Am Ende könnte sich ein leistungsgerechtes Unentschieden ergeben.
⚽ Mein Tipp: 2:2
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Sa., 21.03.2026, 14:30 Uhr
Nesreddin Kenniche: Ein unangenehmes Auswärtsspiel für Pforzheim. Die Partie dürfte lange ausgeglichen sein, doch Oberachern könnte am Ende den Heimvorteil nutzen und knapp gewinnen.
⚽ Mein Tipp: 2:1
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Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr
Nesreddin Kenniche: Ein Spiel auf Augenhöhe. Beide Teams werden sich lange nichts schenken, doch Backnang könnte am Ende mit einem späten Treffer den knappen Sieg sichern.
⚽ Mein Tipp: 3:2
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Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr
Nesreddin Kenniche: Villingen dürfte mehr Ballbesitz haben und das Spiel kontrollieren. Denzlingen wird vermutlich auf Konter setzen. Am Ende könnte Villingen mit etwas Glück den entscheidenden Treffer erzielen.
⚽ Mein Tipp: 0:1
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Sa., 21.03.2026, 15:00 Uhr
Nesreddin Kenniche: Reutlingen wird zuhause alles investieren, doch Ravensburg hat aktuell die bessere Qualität im Kader. In einer engen Partie könnte Ravensburg seine Chancen besser nutzen und knapp gewinnen.
⚽ Mein Tipp: 0:1
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