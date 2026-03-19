 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

"Ein hitziges Spiel": FuPa-Expertentipp mit Nesreddin Kenniche

Die Tipps sind von Nesreddin Kenniche, Stürmer des FV Ravensburg in der Oberliga Baden-Württemberg.

von Timo Babic · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Foto: Anschana Friedrich / FuPa-Grafik
Foto: Anschana Friedrich / FuPa-Grafik

Verlinkte Inhalte

OL Baden-Württemberg
Villingen
1. Göpp. SV
Karlsruhe II
Denzlingen

Auch in der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Die Tipps sind von Nesreddin Kenniche, Stürmer des FV Ravensburg in der Oberliga Baden-Württemberg.

Sa., 21.03.2026, 15:00 Uhr
VfR Aalen
VfR AalenVfR Aalen
TSV Essingen
TSV EssingenTSV Essingen
15:00live

Nesreddin Kenniche: Aalen geht als klarer Favorit ins Derby und dürfte das Spiel über weite Strecken dominieren. Aufgrund der Rivalität könnte es ein hitziges Spiel werden, doch Aalen macht wahrscheinlich in der zweiten Halbzeit alles klar.

⚽ Mein Tipp: 3:0

---

Sa., 21.03.2026, 15:00 Uhr
FC Nöttingen
FC NöttingenFC Nöttingen
Türkischer SV Singen
Türkischer SV SingenTürk. Singen
15:00

Nesreddin Kenniche: Nöttingen präsentiert sich aktuell in Topform und ist zudem sehr heimstark. Sie könnten das Spiel über 90 Minuten dominieren, während Singen hauptsächlich auf Konter setzen wird.

⚽ Mein Tipp: 5:0

---

Sa., 21.03.2026, 14:30 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen
Karlsruher SC
Karlsruher SCKarlsruhe II
14:30

Nesreddin Kenniche: Bissingen braucht im Abstiegskampf dringend Punkte und wird entsprechend kämpferisch auftreten. Trotz großem Einsatz könnte es am Ende nur zu einem Unentschieden reichen.

⚽ Mein Tipp: 1:1

---

Sa., 21.03.2026, 15:00 Uhr
1. FC Normannia Gmünd
1. FC Normannia GmündNorm. Gmünd
FSV Hollenbach
FSV HollenbachHollenbach
15:00live

Nesreddin Kenniche: Beide Teams stecken im Abstiegskampf und stehen punktgleich da. Es ist ein intensives und umkämpftes Spiel zu erwarten, in dem sich beide Mannschaften am Ende die Punkte teilen könnten.

⚽ Mein Tipp: 2:2

---

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr
1. Göppinger SV
1. Göppinger SV1. Göpp. SV
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
14:00live

Nesreddin Kenniche: Beide Mannschaften stehen unter Druck und müssen punkten. Daher ist ein intensives und ausgeglichenes Spiel zu erwarten. Am Ende könnte sich ein leistungsgerechtes Unentschieden ergeben.

⚽ Mein Tipp: 2:2

---

Sa., 21.03.2026, 14:30 Uhr
SV Oberachern
SV OberachernOberachern
1. CfR Pforzheim
1. CfR PforzheimPforzheim
14:30live

Nesreddin Kenniche: Ein unangenehmes Auswärtsspiel für Pforzheim. Die Partie dürfte lange ausgeglichen sein, doch Oberachern könnte am Ende den Heimvorteil nutzen und knapp gewinnen.

⚽ Mein Tipp: 2:1

---

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr
TSG Backnang
TSG BacknangTSG Backnang
Türkspor Neckarsulm
Türkspor NeckarsulmTürk Neckars
14:00live

Nesreddin Kenniche: Ein Spiel auf Augenhöhe. Beide Teams werden sich lange nichts schenken, doch Backnang könnte am Ende mit einem späten Treffer den knappen Sieg sichern.

⚽ Mein Tipp: 3:2

---

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr
FC Denzlingen
FC DenzlingenDenzlingen
FC 08 Villingen
FC 08 VillingenVillingen
14:00

Nesreddin Kenniche: Villingen dürfte mehr Ballbesitz haben und das Spiel kontrollieren. Denzlingen wird vermutlich auf Konter setzen. Am Ende könnte Villingen mit etwas Glück den entscheidenden Treffer erzielen.

⚽ Mein Tipp: 0:1

---

Sa., 21.03.2026, 15:00 Uhr
SSV Reutlingen
SSV ReutlingenReutlingen
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb.
15:00

Nesreddin Kenniche: Reutlingen wird zuhause alles investieren, doch Ravensburg hat aktuell die bessere Qualität im Kader. In einer engen Partie könnte Ravensburg seine Chancen besser nutzen und knapp gewinnen.

⚽ Mein Tipp: 0:1

---