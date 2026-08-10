Ein historischer Tag für den SV Rosellen

Der Tag war indes nicht nur aus sportlicher Sicht eine große Herausforderung. Auch im Hintergrund gab es viel zu tun. „Wir hatten viele Vorgaben, die wir einhalten mussten: Einen zweiten Eingang, zusätzliche Verpflegung für die Zuschauer oder die Anwesenheit der Polizei, die aber bei einem sehr friedlichen Spiel nicht eingreifen musste. Dem Verein und vielen Mitgliedern gebührt ein großer Dank dafür, dass alle mitangepackt haben, um diesen tollen Tag möglich zu machen“, sagt Dobras. Rosellen geriet durch Jan Bachmann (14.) zwar früh in Rückstand, dennoch brach der Außenseiter nicht zusammen und lieferte dem KFC weiter einen harten Kampf, sodass es mit dem 0:1 in die Pause ging.