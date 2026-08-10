Ein historischer Tag für den SV Rosellen

Der SV Rosellen hatte am Sonntag den großen KFC Uerdingen zu Gast. Der Oberligist setzte sich gegen den krassen Außenseiter aus der Kreisliga A „nur“ mit 3:0 (1:0) durch. Für den SV Rosellen war es das größte Spiel der Vereinsgeschichte.
Die Geschichte dieses besonderen Spiels begann in der Kreispokalsaison 2025/26, als sich der SV Rosellen im Spiel um Platz drei gegen den Bezirksligisten SV Uedesheim durchsetzte. Durch den dritten Rang im Kreispokal sicherte sich der SVR das Ticket für den Niederrheinpokal. Für Trainer Dalibor Dobras, der von 2019 bis Dezember 2022 den SVÜ coachte, war dieses Spiel bereits ein großes Highlight. „Ich habe mich sehr auf das Spiel gefreut, da ich noch enge Kontakte zu einigen Uedesheimern hatte. Für mich war es sehr besonders, einen solchen Erfolg ausgerechnet gegen meinen Ex-Verein eingefahren zu haben.“
Der Trainer belohnte den dritten Rang im Kreispokal mit einer Startelfgarantie in der ersten Niederrheinpokalrunde für jeden Akteur, der beim 4:2-Erfolg gegen Uedesheim dabei war. „Bis auf vier Spieler stand die gleiche Startelf auf dem Platz wie gegen Uedesheim. Die Jungs haben sich das Spiel ihres Lebens gegen den KFC Uerdingen verdient“, sagte Dobras.
Für den SV Rosellen war es die erste Niederrheinpokal-Qualifikation in der 96-jährigen Vereinsgeschichte. Dobras: „Die Freude über das Los war riesig. Natürlich hat jeder Verein davon geträumt, Vereine wie die Fortuna, RWE oder eben den KFC Uerdingen zugelost zu bekommen. Das ist für unseren Verein ein einmaliges Ereignis.“ Entsprechend groß war die Vorfreude im gesamten Verein. Rund 900 Zuschauer waren auf der Anlage. Dobras: „Es hat mich überrascht, dass sogar mehr Heimfans als Auswärtsfans da waren. Es war eine tolle Atmosphäre. Unser Ziel war es, uns gut zu verkaufen und dieses große Spiel einfach zu genießen.“
Der Tag war indes nicht nur aus sportlicher Sicht eine große Herausforderung. Auch im Hintergrund gab es viel zu tun. „Wir hatten viele Vorgaben, die wir einhalten mussten: Einen zweiten Eingang, zusätzliche Verpflegung für die Zuschauer oder die Anwesenheit der Polizei, die aber bei einem sehr friedlichen Spiel nicht eingreifen musste. Dem Verein und vielen Mitgliedern gebührt ein großer Dank dafür, dass alle mitangepackt haben, um diesen tollen Tag möglich zu machen“, sagt Dobras. Rosellen geriet durch Jan Bachmann (14.) zwar früh in Rückstand, dennoch brach der Außenseiter nicht zusammen und lieferte dem KFC weiter einen harten Kampf, sodass es mit dem 0:1 in die Pause ging.
Im zweiten Durchgang sah Neuzugang Marvin Meirich (54.) die Gelb-Rote Karte. Aber auch in Unterzahl gab der SVR nicht auf. Erst die Treffer von Luca Thissen (66.) und Daiki Kamo (75.) sorgten für die Entscheidung. „Wir können unfassbar stolz auf unsere Leistung sein. Der KFC hat sich verdient durchgesetzt, da wir in manchen Szenen noch Glück hatten. Aber auch in Unterzahl haben wir uns nicht aufgegeben und können trotz der Niederlage von einem großen Erfolg sprechen“, resümierte Dobras.