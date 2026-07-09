Ein historischer Tag für das Walddorf An Tagen wie diesen: Die Reserve und die Erstvertretung der Straberger feierten gemeinsam ihre Erfolge. Bis zur Meisterschaft in der Kreisliga C war es aber ein hartes Stück Arbeit. von RP / Noah Knote · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Das Team von Straberg II. – Foto: Markus Ackermann

Der zweiten Mannschaft des FC Straberg gelang in der kürzlich beendeten Saison der erste Aufstieg seit ihrer Gründung. Die Straberger lieferten sich in der Gruppe 1 der Kreisliga C einen Dreikampf um die zwei direkten Aufstiegsränge. Die DJK Eintracht Hoeningen und die Truppe aus dem Walddorf beendeten die Saison punktgleich mit 71 Zählern.

Durch den gewonnenen direkten Vergleich krönte sich Strabergs Reserve zum Meister. Dormagen Trabzonspor verpasste den direkten Weg in die Kreisliga B um einen Punkt und nahm erfolgreich den Umweg über die Relegation. Historischer Tag für den FC Straberg Von Saisonbeginn an lieferte sich das Trio ein Wettrennen um die Aufstiegsplätze. Der FC Straberg II hatte im vorletzten Saisonspiel zu Hause mit einer 15:1-Machtdemonstration gegen die SG Neukirchen/Hülchrath II den Aufstieg klargemacht, bevor die erste Mannschaft im Anschluss im Derby gegen den FC Delhoven erstmals seit fast vier Jahrzehnten einen einstelligen Tabellenplatz in der Kreisliga A erreichen konnte. „Ohne übertriebenes Pathos: Das war für den Verein ein historischer Tag“, meinte Strabergs Vorsitzender Frank Hofer.

Nach dem Aufstieg soll weiterhin eine enge Zusammenarbeit zwischen der ersten und zweiten Mannschaft bestehen. „Die Blicke der Verantwortlichen sind inzwischen wieder nach vorne gerichtet. Die Sportlichen Leiter Frank Neuen und Josef Kollenbroich basteln mit den Trainern Wolle Rieger und Max Neuen an den Teams für die nächste Spielzeit“, heißt es in einer Pressemitteilung der Straberger. Neuen gelingt in der ersten kompletten Saison der Aufstieg Für Coach Neuen war es jedoch nicht der erste Aufstieg mit Straberg. 2024 war er als Kapitän mit der Erstvertretung in die Kreisliga A aufgestiegen, ehe er seine Karriere beendete. Im März 2025 übernahm er den Trainerposten in der Kreisliga C. In seiner ersten vollständigen Saison als Coach gelang ihm nun der Coup.