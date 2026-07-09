Ein historischer Tag für das Walddorf

Der zweiten Mannschaft des FC Straberg gelang in der kürzlich beendeten Saison der erste Aufstieg seit ihrer Gründung. Die Straberger lieferten sich in der Gruppe 1 der Kreisliga C einen Dreikampf um die zwei direkten Aufstiegsränge. Die DJK Eintracht Hoeningen und die Truppe aus dem Walddorf beendeten die Saison punktgleich mit 71 Zählern.
Durch den gewonnenen direkten Vergleich krönte sich Strabergs Reserve zum Meister. Dormagen Trabzonspor verpasste den direkten Weg in die Kreisliga B um einen Punkt und nahm erfolgreich den Umweg über die Relegation.
Von Saisonbeginn an lieferte sich das Trio ein Wettrennen um die Aufstiegsplätze. Der FC Straberg II hatte im vorletzten Saisonspiel zu Hause mit einer 15:1-Machtdemonstration gegen die SG Neukirchen/Hülchrath II den Aufstieg klargemacht, bevor die erste Mannschaft im Anschluss im Derby gegen den FC Delhoven erstmals seit fast vier Jahrzehnten einen einstelligen Tabellenplatz in der Kreisliga A erreichen konnte. „Ohne übertriebenes Pathos: Das war für den Verein ein historischer Tag“, meinte Strabergs Vorsitzender Frank Hofer.
Nach dem Aufstieg soll weiterhin eine enge Zusammenarbeit zwischen der ersten und zweiten Mannschaft bestehen. „Die Blicke der Verantwortlichen sind inzwischen wieder nach vorne gerichtet. Die Sportlichen Leiter Frank Neuen und Josef Kollenbroich basteln mit den Trainern Wolle Rieger und Max Neuen an den Teams für die nächste Spielzeit“, heißt es in einer Pressemitteilung der Straberger.
Für Coach Neuen war es jedoch nicht der erste Aufstieg mit Straberg. 2024 war er als Kapitän mit der Erstvertretung in die Kreisliga A aufgestiegen, ehe er seine Karriere beendete. Im März 2025 übernahm er den Trainerposten in der Kreisliga C. In seiner ersten vollständigen Saison als Coach gelang ihm nun der Coup.
Der Verein zeigte nicht nur bei der Trainerwahl, sondern auch auf dem Transfermarkt einen guten Riecher. Noel Ritter kam im Sommer 2025 vom damaligen Kreisliga-A-Absteiger SSV Delrath und war in Straberg mit 31 Treffern und 22 Vorlagen in 19 Spielen sofort ein wichtiger Faktor für die Mannschaft. Der 25-Jährige kam in dieser Spielzeit auch dreimal für die erste Mannschaft zum Einsatz. Trotz seiner starken Quote belegte er in der Torjägerliste der Kreisliga C hinter Mehmet Yilmaz vom Polizei SV III den vierten Platz und lag 17 Treffer hinter dem besten Torschützen.
Vor zwei Jahren spielte die erste Mannschaft noch in der Kreisliga B, nur zwei Jahre später hat die Zweitvertretung ihren ersten Aufstieg eingefahren. Nach der sichtbaren Entwicklung der vergangenen Jahre kann der FC Straberg sowohl mit der ersten als auch mit der zweiten Mannschaft optimistisch in die Zukunft blicken.
„Solche Erfolge sind nur möglich, wenn sich viele für unsere Gemeinschaft engagieren und Herzblut einbringen. Gleichzeitig haben wir ein großartiges Umfeld im Verein. Jeder Einzelne macht einen super Job und hat an einer wichtigen Stelle zum Gesamtergebnis beigetragen“, meinte Hofer.