Ein historischer Sonntag für den Büdericher SV und TuS Xanten

Xanten will eine Runde weiterkommen – Foto: Sven Hanisch

Als bei der Auslosung für die erste Niederrheinpokal-Runde die Kugeln gezogen wurden, hielt sich die Euphorie beim Büdericher SV zunächst in Grenzen. Statt Jubelgeschrei über die Drittligisten aus Duisburg, Essen oder Düsseldorf war im Instagram-Video des Dorfklubs vom Rhein eher ein enttäuschtes „Ooooh“ zu hören. Fast ein bisschen wie bei der DFB-Pokalauslosung, wenn in der Sportschau alle Außenseiter auf den ganz großen Gegner hoffen.

Der BSV empfängt am Sonntag (15.30 Uhr) den Landesligisten Union Nettetal – und das nicht wie auf dem Weg bis ins Kreispokalfinale auf dem heimischen Aschenplatz, sondern auf Rasen. Für Trainer Frank Griesdorn ist die historische Premiere trotz klar verteilter Rollen vor allem eine wertvolle Standortbestimmung.

Doch auch ohne prominenten Namen ist die Vorfreude riesig: Für den Büdericher SV und den TuS Xanten ist die erstmalige beziehungsweise erste Teilnahme seit einem halben Jahrhundert am Niederrheinpokal etwas ganz Besonderes.

Stadtmeisterschaft als Mutmacher: Büderich glaubt an die Überraschung

„Für mich ist das ein Teil der Vorbereitung und ein weiteres Fußball-Highlight. Auf dem Papier sind die Gäste der große Favorit“, sagt der Coach, der seine erste komplette Saison beim A-Ligisten bestreitet. Mut macht dabei das jüngste Stadtmeisterschaftsendspiel gegen den Landesliga-Absteiger PSV Wesel-Lackhausen. Zwar unterlagen die Büdericher nach einer turbulenten Achterbahnfahrt mit 3:4, nahmen aber viel Positives mit.

„Wir wurden teilweise belächelt, haben aber sehr viel Motivation gegen einen ebenfalls klassenhöheren Gegner mitgenommen. Dass wir mit der Mannschaft am Schützenfest-Wochenende so eine Leistung zeigen, hätte ich nicht für möglich gehalten“, sagt Griesdorn, der ein Extra-Lob an die Spieler aus der zweiten Mannschaft verteilte. Die Teilnahme am Niederrheinpokal sei für den gesamten Verein die nächste verdiente Belohnung nach dem Einzug ins Kreispokalfinale.

„Fußballerische Leidenschaft und Teamgeist sind unsere großen Stärken. Die Unterstützung beim Kreispokalfinale war unfassbar. Wir hoffen wieder auf viele Zuschauer, wollen einen Fight abliefern und dem Gegner überraschend ebenbürtig Paroli bieten.“ Verzichten muss der BSV dabei auf Levin Tellmann (Knie-Operation) sowie Mohamed Ali Aksoy und Ali Sangari.

TuS Xanten im Niederrheinpokal: Bezirksligist träumt vom großen Los

Heute, 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen Broekhuysen TuS Xanten TuS Xanten 15:00 PUSH

Während Büderich den Favoriten ärgern möchte, verfolgt der Bezirksligist TuS Xanten, der Kreispokalfinal-Gegner der Griesdorn-Elf schon ein ambitionierteres Ziel: den Einzug in die zweite Runde. Denn erst dort soll möglichst das erhoffte Traumlos warten.

„Natürlich hätten wir gerne direkt einen Kracher bekommen. So sollte unser Ziel sein, eine Runde weiterzukommen und den dann in der nächsten Runde zu bekommen“, sagt der spielende Co-Trainer Marvin Braun.

Auswärtsspiel in Broekhuysen: TuS Xanten kennt die Schwere der Aufgabe

Zum Auftakt wartet mit den Sportfreunden Broekhuysen auswärts (15 Uhr) allerdings eine alles andere als leichte Aufgabe. Die Xantener kennen den Gegner nur zu gut aus den vergangenen Bezirksliga-Spielzeiten. Die Broekhuysener scheiterten im Juni nur knapp an der Landesliga-Rückkehr im Duell gegen Rot-Weiss Essen II. „Wir wissen, wie schwer es dort ist zu gewinnen. Aber wir sind gut drauf und guter Dinge“, so Braun.

Die Vorbereitung bewertet der verlängerte Arm von Chefcoach Mirco Dietrich durchweg positiv. „Die lief sehr gut, wir hatten eine hohe Trainingsbeteiligung. Die Neuzugänge sind gut integriert, ob sie direkt in der Startelf stehen, ist aber noch nicht sicher.“

Personell müssen die Xantener auf Nathanael Scheffler verzichten. Der oberligaerfahrene Neuzugang absolvierte bislang nur rund 15 Minuten im Testspiel, fehlt nach wie vor verletzt und konnte nur Lauftrainingseinheiten absolvieren.

Unabhängig vom Ausgang wird das Wochenende für beide Vereine in Erinnerung bleiben. Während der Büdericher SV erstmals überhaupt im Niederrheinpokal antritt, kehrt der TuS Xanten nach rund 50 Jahren auf die große Pokalbühne in der Region zurück. Und vielleicht gelingt ja doch die Überraschung – auch ganz ohne großes Traumlos.