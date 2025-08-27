– Foto: Verein

Ein historischer Schritt für Borussia Mahlow Erstmals seit Bestehen wird der Klub in der Saison 2025/2026 mit einer eigenen Männermannschaft im Spielbetrieb antreten. Verlinkte Inhalte 1. Kreisklasse A D/F Mahlow

Borussia Mahlow schlägt ein neues Kapitel in der Vereinsgeschichte auf. Erstmals seit Bestehen wird der Klub in der Saison 2025/2026 mit einer eigenen Männermannschaft im Spielbetrieb antreten. Nach intensiver Planung und monatelanger Vorbereitung ist es nun so weit: In der 1. Kreisklasse Staffel A Dahme/Fläming wird die Premiere gefeiert. Der Verein um Vorsitzenden Kay-Uwe Schoechert hat ein Projekt auf die Beine gestellt, das langfristig angelegt ist und den Herrenfußball in Mahlow etablieren soll.

Jung, motiviert und breit aufgestellt

Der neuformierte Kader umfasst aktuell rund 25 Spieler. Das Team ist bewusst jung gehalten, um Entwicklungspotenzial zu nutzen und gemeinsam zu wachsen. Viele Spieler stammen aus der Region oder haben über persönliche Kontakte und soziale Netzwerke ihren Weg zum Verein gefunden. Bei den Probetrainings wurde besonders auf Teamgeist, Motivation und die Bereitschaft zur langfristigen Bindung geachtet – Werte, die den Kern des Projekts ausmachen.

Strukturierte Vorbereitung mit klarer Ausrichtung

Die Wochen vor dem Saisonstart nutzte die Mannschaft für eine intensive und strukturierte Vorbereitung. Regelmäßige Trainingseinheiten legten den Grundstein, um taktische Abläufe zu festigen und individuelle Fähigkeiten zu schärfen. In Testspielen gegen regionale Gegner sammelte das Team wichtige Erfahrungen, die helfen sollen, in der Liga von Beginn an konkurrenzfähig zu sein. Parallel arbeitet das Trainer- und Organisationsteam daran, klare Spielprinzipien zu etablieren. Integration des eigenen Nachwuchses

Ein zentrales Element des Projekts ist die enge Verzahnung mit der eigenen Jugend. Spieler aus der A-Jugend werden aktiv in den Trainings- und Spielbetrieb eingebunden, um früh an den Herrenbereich herangeführt zu werden. Damit soll nicht nur die Kaderbreite gestärkt, sondern auch eine nachhaltige Basis für die kommenden Jahre geschaffen werden.