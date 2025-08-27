Ein historischer Schritt für Borussia Mahlow

Borussia Mahlow schlägt ein neues Kapitel in der Vereinsgeschichte auf. Erstmals seit Bestehen wird der Klub in der Saison 2025/2026 mit einer eigenen Männermannschaft im Spielbetrieb antreten. Nach intensiver Planung und monatelanger Vorbereitung ist es nun so weit: In der 1. Kreisklasse Staffel A Dahme/Fläming wird die Premiere gefeiert. Der Verein um Vorsitzenden Kay-Uwe Schoechert hat ein Projekt auf die Beine gestellt, das langfristig angelegt ist und den Herrenfußball in Mahlow etablieren soll.
Jung, motiviert und breit aufgestellt
Der neuformierte Kader umfasst aktuell rund 25 Spieler. Das Team ist bewusst jung gehalten, um Entwicklungspotenzial zu nutzen und gemeinsam zu wachsen. Viele Spieler stammen aus der Region oder haben über persönliche Kontakte und soziale Netzwerke ihren Weg zum Verein gefunden. Bei den Probetrainings wurde besonders auf Teamgeist, Motivation und die Bereitschaft zur langfristigen Bindung geachtet – Werte, die den Kern des Projekts ausmachen.
Strukturierte Vorbereitung mit klarer Ausrichtung
Die Wochen vor dem Saisonstart nutzte die Mannschaft für eine intensive und strukturierte Vorbereitung. Regelmäßige Trainingseinheiten legten den Grundstein, um taktische Abläufe zu festigen und individuelle Fähigkeiten zu schärfen. In Testspielen gegen regionale Gegner sammelte das Team wichtige Erfahrungen, die helfen sollen, in der Liga von Beginn an konkurrenzfähig zu sein. Parallel arbeitet das Trainer- und Organisationsteam daran, klare Spielprinzipien zu etablieren.
Integration des eigenen Nachwuchses
Ein zentrales Element des Projekts ist die enge Verzahnung mit der eigenen Jugend. Spieler aus der A-Jugend werden aktiv in den Trainings- und Spielbetrieb eingebunden, um früh an den Herrenbereich herangeführt zu werden. Damit soll nicht nur die Kaderbreite gestärkt, sondern auch eine nachhaltige Basis für die kommenden Jahre geschaffen werden.
Ambitionierte, aber realistische Ziele
Für die Premierensaison hat sich Borussia Mahlow klare, aber erreichbare Ziele gesetzt. Die Mannschaft will sich in der neuen Liga schnell zurechtfinden und strebt einen Platz in der oberen Tabellenhälfte an. Langfristig möchte der Verein ein fester Bestandteil des Herrenfußballs in der Region werden und auch sportlich Schritt für Schritt den nächsten Level erreichen.
Fans als wichtiger Bestandteil des Projekts
Der Verein setzt bewusst auf die Einbindung seiner Anhänger. Über Social Media werden regelmäßig Updates, Einblicke in den Trainingsbetrieb und Spieltagsinformationen geteilt. Die Fans sollen sich nicht nur als Zuschauer, sondern als Teil des Projekts verstehen und die Mannschaft auf ihrem Weg begleiten. Besonders beim ersten Pflichtspiel im heimischen Stadion am 7. September gegen die vierte Mannschaft des BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow wird ein starkes Zeichen der Unterstützung erwartet.
Aufbruchsstimmung in Mahlow
Der Start der ersten Herrenmannschaft ist mehr als nur ein sportliches Ereignis. Es ist ein Signal des Aufbruchs und des Wachstums für den gesamten Verein. Mit klaren Strukturen, einem motivierten Team und einem engagierten Umfeld ist die Basis gelegt, um in der Kreisklasse nicht nur mitzuspielen, sondern sich nachhaltig zu etablieren. Die Saison 2025/26 verspricht, für Borussia Mahlow ein Meilenstein zu werden – auf und neben dem Platz.