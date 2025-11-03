Ein historischer Erfolg: Kreisoberligist stellt neuen Startrekord auf

56 Zuschauer waren am Sonntag Zeugen eines historischen Erfolgs. Im Heimspiel gegen die Zweitvertretung des SC Bernburg fuhr der SC Seeland auf dem heimischen Sportplatz einen 5:0-Heimerfolg ein - und sorgte damit für einen neuen Startrekord in der Salzlandliga.
Auf dem Weg zur Kreismeisterschaft hatte der SV 08 Baalberge - der damals übrigens gemeinsam mit dem SC Seeland in die Landesklasse aufgestiegen war - in der Saison 2016/17 die ersten acht Partien der Spielzeit gewonnen. Seit der Einführung der Salzlandliga im Jahr 2007 war nie eine Mannschaft besser gestartet. Nun aber hat der SCS den Startrekord geknackt.
Für die Elf aus Nachterstedt bedeutete der 5:0-Erfolg über den SC Bernburg II den neunten Sieg im neunten Spiel. Diesen leitete Bruno Kropf bereits früh in die Wege (6.), bis zur Pause erhöhten Kevin Männel (23.) und Chris Tim Linow (45.). Für die endgültige Entscheidung in Durchgang zwei sorgten dann erneut Kropf (76.) und Bennet Mingramm (86.), der einst in der Regionalliga und Verbandsliga auflief und im Sommer als Königstransfer zum SC Seeland zurückkehrte.
Obwohl die Mannschaft von Trainer David Grub damit einen Saisonstart für die Geschichtsbücher hingelegt hat, ist sie der Konkurrenz damit noch nicht enteilt. Mit acht Siegen aus neun Partien ist der MTV Welsleben nah dran am SC Seeland. Dieser wird seinen Startrekord am kommenden Wochenende ausbauen wollen. Diese Aufgabe beim SV Blau-Weiß Pretzien - eine der Tormaschinen der Liga - wird allerdings schwierig.
