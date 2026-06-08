Ein historischer Erfolg: "Das ist für unser Dorf ein absoluter Traum"

Mit einem 4:1-Erfolg bei der SG Blau-Weiß Brachstedt ging die SG Reppichau den letzten Schritt zur Meisterschaft in der LOTTO-Landesliga Süd - und damit zum erstmaligen Aufstieg in die höchste Spielklasse von Sachsen-Anhalt. Mit vielen mitgereisten Anhängern wurde bis tief in die Nacht gefeiert. "Das ist für unser Dorf ein absoluter Traum, der Höhepunkt unserer Vereinsgeschichte", sagt der Sportliche Leiter Denny Richter über den historischen Erfolg.

Ein Erfolg, der in dieser Saison alles andere als eingeplant gewesen ist. Nach einem achten und einem neunten Tabellenplatz in den vergangenen beiden Landesliga-Spielzeiten waren die Reppichauer mit anderen Ambitionen gestartet . "Es war dieses Jahr eigentlich nicht der Plan, aufzusteigen", sagt Richter mit einem Schmunzeln und ergänzt: "Deswegen ist es umso schöner."

Zumal es schlussendlich auch nicht einmal knapp war. Seit dem zweiten Spieltag steht die SGR bereits an der Spitze. Auch kleine Rückschläge - wie zwei Niederlagen zum Start in den Mai - konnten den Tabellenführer nicht aus der Bahn werfen. Stattdessen sicherte sich die Elf von Trainer David Ritze den vorzeitigen Titel. "Wenn man zwei Spieltage vor Schluss schon alles klar macht, ist das eine geile Sache", unterstreicht Richter.

Eingereiht in der Liste der kleinsten Verbandsliga-Spielorte

Nun also wird das "Klein-Elversberg", wie es in Anlehnung an den historischen Bundesliga-Aufsteiger aus dem Saarland im Vereinsumfeld liebevoll betitelt wird, die Verbandsliga aufmischen. Reppichau reiht sich ein in die Liste der kleinsten Orte, die jemals in der höchsten Spielklasse von Sachsen-Anhalt vertreten waren - hinter Warnau (230 Einwohmer), vor Amsdorf (450) und Emseloh (ca. 500).

"Wir werden dieses Abenteuer-Jahr mitnehmen und dann gucken, was dabei herauskommt", sagt Richter. "Wir sehen dem ganz gelassen entgegen - ohne irgendwelchem Druck oder Stress." Der größte Erfolg der Vereinsgeschichte ist es nach nun inzwischen zehn Landesliga-Jahren allemal. "Die Jungs haben das einfach verdient, sie haben eine starke Saison gespielt", lobt der Sportliche Leiter. "Jetzt soll ihr Traum auch in Erfüllung gehen, in der höchsten Klasse von Sachsen-Anhalt zu spielen."

Zuvor aber will sich der angehende Verbandsliga-Neuling gebührend aus der Landesliga verabschieden. "Wir bereiten uns jetzt auf die letzten beiden Spiele vor. Die wollen wir noch vernünftig zu Ende bringen", betont Richter. Bevor dann ab der neuen Saison im idyllisch gelegenen Waldstadion im 400-Einwohner-Ort Reppichau Verbandsliga-Fußball geboten wird.