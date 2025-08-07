– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Ein Hexenkessel zum Auftakt – über 15.000 Fans feiern Rückkehr des VfL Saisonauftakt an der Bremer Brücke: Stimmungsvoller Start vor ausverkauftem Haus – Schultz mit Pflichtspiel-Debüt als Cheftrainer Verlinkte Inhalte 3. Liga Alemannia Aachen VfL Osnabrück

Der VfL Osnabrück ist mit einem echten Stimmungsfeuerwerk in die neue Saison 2025/26 gestartet. Beim Heimauftakt gegen Alemannia Aachen begrüßten die Lila-Weißen 15.741 Zuschauer an der Bremer Brücke – damit war die traditionsreiche Spielstätte restlos ausverkauft. Für Cheftrainer Timo Schultz war es das erste Pflichtspiel in neuer Funktion, für die Fans eine emotionale Rückkehr an ihren Fußball-Wohnort.

Schon im Vorfeld hatte sich abgezeichnet, dass das Interesse erneut enorm ist: Nahezu alle rund 9.000 Dauerkarten wurden in der ersten Verkaufsphase abgesetzt – ein starker Indikator für die anhaltende Begeisterung rund um den VfL. Die Szene vom Samstag bestätigt das: Über 14.000 Osnabrückerinnen und Osnabrücker sorgten für ein gewohnt elektrisierendes Ambiente, das trotz Punkteteilung für Gänsehautmomente sorgte. Schultz schwärmt von der Kulisse

Timo Schultz zeigte sich bei der Pressekonferenz nach dem Spiel beeindruckt: „Ich weiß, was hier für eine Atmosphäre herrschen kann. Ich glaube, die Zuschauer haben ein feines Gespür, dass die Mannschaft will. Dann können wir das Publikum sehr gut mitnehmen, und dann kann das hier ein richtiger Hexenkessel werden.“ Ein Hexenkessel, der bereits in der Vorsaison seine Wirkung entfaltet hatte: 15 von 18 Heimspielen waren restlos ausverkauft, insgesamt 262.981 Zuschauer besuchten die Partien des VfL – ein neuer Vereinsrekord. An diese Zahlen will der Klub auch in dieser Spielzeit anknüpfen.